El gobernador Greg Abbott se refiere a las víctimas de la masacre en Texas como “ilegales” al ofrecer recompensa por la captura del sospechoso

HOUSTON – Unos comentarios del gobernador de Texas, Greg Abbott han generado polémica en las últimas horas.

En una publicación hecha en su cuenta de Twitter por el gobernador para anunciar una recompensa adicional de $50,000 por la captura del sospechoso de cometer la masacre de cinco personas en Cleveland, Texas, se dirigió a las víctimas como “ilegales”.

Al dar a conocer el monto de la recompensa, dijo: “he anunciado una recompensa de $50,000 por información sobre el criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales”.

La calificación como “ilegales” por parte de Abbott generó toda clase de críticas dado que ha sido la única referencia del mandatario texano sobre la masacre ocurrida el pasado viernes en la noche en esta localidad, ubicada al noreste del área metropolitana de Houston.

I’ve announced a $50K reward for info on the criminal who killed 5 illegal immigrants Friday. Also directed #OperationLoneStar to be on the lookout.



— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 30, 2023

La mención del estatus de las víctimas en el país a través de Twitter generó la reacción casi que inmediata de personalidades políticas, la comunidad inmigrante y activistas.

Otros, calificaron como una mentira lo aseverado por Abbott al darse a conocer que -al menos- uno de ellos tendría estatus legal en el país, como lo señaló el comentarista político texanos Paul Schroeder.

El actor George Takei, conocido por su activismo político, dijo que la mención de Abbott “es despreciable”.

El congresista texano Julián Castro señaló que el gobernador prefirió “etiquetarlos como inmigrantes ilegales” en vez de resaltar que “cinco seres humanos perdieron su vida”.

En las últimas horas se dio a conocer que Diana Velásquez Alvarado, una de las seis víctimas, de 21 años, es residente permanente, lo cual contraría la versión de Abbott, de que todos eran inmigrantes indocumentados. I just spoke to the husband of one of the victims. He confirmed to me that his wife was a permanent resident of the US. He even sent me a picture of her ID confirming this. But I guess to Greg Abbott, anyone who is from another country is an 'ilegal immigrant'. Shameful.



— Carlos Eduardo Espina (@cespina1998) May 1, 2023

De acuerdo con el documento, Velásquez Alvarado tendría estatus de residente permanente luego de haber recibido asilo político en EEUU en diciembre del 2021.

La residencia permanente de la mujer tiene la categoría AS6, la cual es otorgada un año después de haber recibido el beneficio de asilo político.