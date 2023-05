Ángela Aguilar revela al amor de su vida en su Instagram ¿Deja la soltería?

Ángela Aguilar una vez más se convirtió en tema de conversación después de que publicara un polémico mensaje en redes sociales.

En esta ocasión la hija menor de Pepe Aguilar tomó de pretexto que en México se celebró el Día del Niño el pasado 30 de abril. Donde la intérprete de “Ahí donde me ven”, dejó más que claro que desde muy pequeña conoció al amor de su vida.

La llamada “La Princesa del Regional Mexicano” dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram cómo es que conoció al amor de su vida.

Y no, no es precisamente algo físico como tal. Pues la publicación de Ángela se refería a algo más profundo de lo que se percató desde su niñez.

Dicha publicación provocó un gran revuelo entre sus fans, después de que revelara en su cuenta de Instagram una fotografía de su época de infancia a propósito de esta celebración.

La cual fue acompañada de un texto a lado de dicha postal, en donde reveló que desde esa época descubrió que la música es su verdadero y más grande amor.

Por lo que sin lugar a ningún tipo de dudas, dejó en claro que, por ahora, no tiene pensado buscar algún galán y solo se enfocará en seguir en su carrera musical.

“Cada año decido festejar a la Ángela chiquita que un día jugando a cantar descubrió que la música es el amor de su vida. Gracias a mi papá y a mi mamá por acompañarme y apoyarme siempre, sin importar nada, pero sobre todo gracias por enseñarme tantas cosas y brindarme una niñez sana que me permitió soñar en grande. Gracias a mis hermanos por ser cómplices de travesuras y muchas risas. Feliz Día de los Niños, que nunca dejemos de sorprendernos” ÁNGELA AGUILAR

Dicho post de la famosa hija de Pepe Aguilar, provocó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos, ya que mientras algunos lamentaron que la cantante esté cerrada al amor.

Sus detractores aprovecharon para criticarla y recordarle algunos fails que ha tenido en meses recientes.

Pues ha generado múltiples burlas en su contra tras diversas declaraciones polémicas, como el haberse declarado 25% argentina meses atrás.

Controversia que no ha podido quitarse de encima, no obstante, sus seguidores también saltaron en su defensa y se armaron algunas discusiones en las que la intérprete de éxitos como “Qué agonía”, “Dime cómo quieres” ya no quiso intervenir.

