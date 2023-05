Todo para celebrar el campeonato: Napoli abrirá el Diego Armando Maradona para que sus hinchas vean el juego ante Udinese en pantallas gigantes

El Napoli emitirá en ocho pantallas gigantes en el estadio Diego Armando Maradona el partido contra el Udinese, ese que puede certificar el tercer ‘Scudetto’ de su historia. Además, el equipo napolitano también reveló que todo el dinero recaudado por dicha acción será donado a obras benéficas.

“El jueves en el Maradona habrá ocho pantallas gigantes, dos por cada sector, para retransmitir en directo el partido de Údine (norte) y celebrarlo juntos. La entrada costará cinco euros para todos los sectores y la recaudación se donará a obras benéficas” afirmó este martes el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis.

El partido es cuestión no será adelantado, algo que se pensó antes, pero ahora está completamente confirmado que no habrá ningún tipo de cambio y se disputará en el horario previsto, a las 02:45 ET, 11:45 PT.

La ciudad de Nápoles reactivará este miércoles el plan que llevó a cabo el domingo, con una zona peatonal por todo el centro histórico, en caso de que el Lazio no gane al Sassuolo y que el Napoli, por tanto, sea matemáticamente campeón.

En cualquier caso, si el Lazio gana, el plan se traslada al jueves, día en el que un punto bastaría al equipo donde juega Hirving ‘Chucky’ Lozano para ser campeón en la actual temporada en la Serie A.

Para ver el juego en Estados Unidos, se tendrá que usar los servicios de Paramount+, en los horarios previamente mencionados. El duelo será en el Dacia Arena, casa del Udine.

