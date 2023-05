Torneo Clausura 2023: todos los cruces, horarios y fechas para el Repechaje de la Liga MX

La Liga MX ya tiene los equipos clasificados al Repechaje del Clausura 2023, y ahora, los organizadores dieron a conocer todos los horarios y sedes para los ochos equipos que buscan un puesto en los cuartos de final de dicho torneo.

Con cuatro equipos en la siguiente instancia, Rayados, América, Chivas y Toluca, todo México está esperando cuales serán los siguientes clubes en la siguiente fase del Clausura, los cuales pueden ser cuatro de los siguiente: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos.

Todos los equipos mencionados dirán presente en el Repechaje que se disputará los días sábado 5 de mayo y domingo 6 de mayo, fechas en los que sabremos los siguientes clasificados a los cuartos de final del Clausura.

Partidos, horarios y fechas de todos los repechajes del Clausura 2023 de la Liga MX

El venidero sábado 6 de mayo, Cruz Azul (8) vs. Atlas (9) jugarán su llave en el Estadio Azteca a las 7 pm ET, 4 pm PT. Además, Pachuca (5) vs. Santos Laguna (13) harán lo mismo en el Estadio Hidalgo a las 9:10 pm ET, 6:10 pm PT.

Un día más tarde, el domingo 7 de mayo, León (6) vs. Atlético de San Luis (12) jugarán en el Estadio León a las 9:06 pm ET, 6:06 pm PT. Para finalizar, Tigres (7) vs. Puebla (11) jugarán en el Estadio Universitario a las 11:10 pm ET, 8:10 pm PT.

Dónde ver en Estados Unidos los partidos del Repechaje de la Liga MX

Para ver los partidos de Repechaje del Clausura 2023 de la Liga MX, en Estados Unidos debemos usar los servicios de TUDN App o TUDN USA, siendo por estas vías por donde podremos ver las incidencias de cada uno de los encuentros de dicha instancias.

