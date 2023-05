3 signos del zodiaco terminarán su relación de pareja en mayo

El dramatismo será el protagonista de la vida romántica de 3 signos del zodiaco durante el mes de mayo, tanto que al final podrían decidir terminar con su relación de pareja, no sin antes hacer un gran esfuerzo por conservar lo que queda de amor, sin embargo, no será suficiente.

El negro panorama podría cumplirse si la responsabilidad recae en una sola persona, pero si trabajan juntos es posible que prosperen en el largo plazo, así lo señalan las predicciones del sitio Spiritualify.

En una relación es normal que haya desacuerdos o malentendidos, principalmente ahora que Mercurio aún está retrógrado. No obstante, todos tienen la oportunidad de superar estos desafíos, pero si tu signo es Aries, Cáncer o Leo te costará más trabajo que al resto del Zodiaco.

La tensión se sentirá en tu relación de pareja porque ambos querrán estar al mando. Como buen Aries, tú no cederás el control, quieres que se haga tu voluntad y eso es lo que causa más fricción entre ustedes. Si tu pareja no accede a tus presiones creerás que no te comprende.

Tu ego se sentirá herido y te autodestruirá lentamente si no logras equilibrar tus emociones. La molestia hacia tu pareja no se calmará, por eso deberás pensar antes de actuar para no tomar la decisión equivocada.

Si has estado priorizando el trabajo por encima de tu salud y vida personal comenzarás a tener problemas en tu relación de pareja, augura el horóscopo. Si no reorganizas tu carrera profesional para pasar más tiempo con tus seres queridos habrá grietas en todos tus vínculos emocionales.

Recuerda que, si bien no toda la responsabilidad recae sobre tus hombros, una sociedad se trata de dar y recibir. Preocuparte únicamente por tus propios intereses puede tener graves consecuencias. Necesitarás hablar con tu pareja para descubrir el estatus de tu relación.

Las dificultades en tu relación tendrán su origen en la falta de honestidad. No significa necesariamente mentir, también ocultar tus verdaderos sentimientos y emociones detonadas por diversas situaciones. Entre menos expresas a tu pareja cómo te sientes realmente más grande se hará la brecha entre ustedes.

Si pasas por un momento difícil tu pareja es el apoyo que necesitas, pero tendrás que dejar el ego atrás. Recuerda que todos necesitamos consejos y ayuda.

