Qué signos del zodiaco son los más distantes con su pareja

Notar que tu pareja no es lo suficientemente cálida contigo puede ser un inquietante descubrimiento si lo que buscas en una relación es cariño y comunicación. El horóscopo de tu interés romántico puede ser un faro de luz en la oscuridad al revelar si pertenece a los signos más distantes del zodiaco en el amor.

Estos signos son buenos partidos, pero inaccesibles desde el punto de vista emocional. No son hábiles conversadores ni mucho menos cuando se trata de compartir sus sentimientos.

La buena noticia es que tienen el potencial de abrirse una vez que han confiado plenamente en ti, mientras tanto, la paciencia será fundamental. ¿Qué signos son los más distantes con su pareja? Según la opinión de astrólogos en el sitio Best Life Online, son los siguientes:

Según los astrólogos, es el signo más distante del Zodiaco. A pesar de ser emocional y apasionado, al principio es bastante frío en sus relaciones amorosas. Les cuesta trabajo abrirse, por eso luce cerrado e inaccesible. Por si fuera poco, es el signo más reservado por lo que su secretismo puede intrigar y hartar a su pareja.

Los Capricornio acostumbran dar pasos seguros por eso es cauteloso en todos los aspectos. En el amor lo manifiesta siendo distante, desde luego no significa que te rechacen, aunque eso parezca, la realidad es que no quieren salirse de su zona de confort y mostrarse vulnerables puede desequilibrarlo.

Un sensual Tauro se vuelve distante contigo si intentas cambiar sus métodos, rutinas y estilo. Son personas muy arraigadas a sus ideas, prácticas y costumbres por lo que si pretendes vulnerar su zona de seguridad pondrán distancia de por medio.

Las parejas Acuario no se caracterizan por ser cariñosas ni expresivas, por el contrario, están en mundo la mayor parte del tiempo por lo que no solo son distantes contigo, también con amigos, colegas y familiares. Lo que más valoran es su independencia e individualidad, no le gusta que le digan qué hacer ni qué pensar, por eso se mantienen distantes hasta que notan que eres un partido seguro.

Sigue leyendo:

• Los rasgos de personalidad que hacen a los signos del zodiaco adictivos

• Apps de citas: signos del zodiaco con más posibilidades de hallar a su pareja ideal

• Qué signos del zodiaco no deben enamorarse: forman parejas tóxicas