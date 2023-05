Boxeador venezolano sin mánager ni promotor peleará en cartelera de Canelo tras dos años de ausencia en el ring

Argenis España es un boxeador venezolano que estará enfrentando al kazajo Bek Nurmaganbet, en la cartelera del Canelo el próximo 6 de mayo en el estadio Akron de Guadalajara. España y Nurmaganbet se enfrentarán en uno de los combates preeliminares en la categoría peso súper mediano.

España proviene de una familia de boxeadores y campeones mundiales venezolanos y posee un récord de 15-1, por su parte el kazajo Nurmaganbet tiene un registro invicto de nueve peleas incluyendo siete por la vía del cloroformo.

“Tengo dos años que no peleo pero me he mantenido en el gimnasio, no enfocado al 100% porque tengo que trabajar para mantenerme, pagar mi comida y mi arriendo“, explicó. Sin embargo y ante las adversidades, espera darle pelea a su contrincante.

Middleweight Argenis Espana (15-1, 14 KO's) with the TKO-4 victory over Leonard Carrillo (15-2) in Barranquilla, Colombia pic.twitter.com/65NwlEd0L4 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 12, 2020

De igual manera aseguró que no cuenta con mánager ni promotor: “Estoy solo“, afirmó el venezolano. Además agradeció a su esposa y el apoyo que le ha brindado, también se mostró agradecido con Dios por la oportunidad de participar en esta cartelera.

Sobre el rival asegura que lo ha estudiado y sabe que está bien rankeado, sin embargo espera dejar el nombre de Venezuela y su apellido en lo más alto con mucho orgullo. “Espero saber aprovechar esta gran oportunidad que me salió“, indicó.

“Mi pelea con el kazajo se las trae, estoy enfocado en los últimos entrenamientos ya casi estoy en mi peso y ya estoy esperando el campanazo inicial“, finalizó.

Cabe recordar que Canelo Álvarez hará su regreso a México en esta cartelera en el estadio Akron al enfrentar a John Ryder y además habrá combates importantes como los de Julio César “Rey” Martínez vs el panameño Ronal Batista, quienes se enfrentarán por el título de peso mosca del CMB. Who leaves Guadalajara as the undisputed 👑 at 168? #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories 🍿 pic.twitter.com/2KSkGgcYHg— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 4, 2023

También dirá presente Gabriel Gollaz Valenzuela frente a Steve Spark en disputa por el título superligero intercontinental de la AMB, Nathan Devon Rodríguez vs. Alexander Mejía en la categoría de peso pluma, entre otros combates.

