Expeleador de artes marciales mixtas le da una golpiza a pizzero en Argentina luego de recibir tarde su pedido (Video)

El expeleador y campeón de Artes Marciales Mixtas, Santiago Pissani, le propinó una golpiza a un repartidor de pizzas, esto luego de que su pedido se tardará más de lo acordado en llegar a su casa. No obstante, la justicia argentina emitió una orden de captura contra el mencionado personaje luego de que el video se hiciera viral a través de las redes sociales.

El hecho ocurrió en la provincia de Misiones, localidad argentina y según informaciones del portal Misiones Online, el hombre habría pedido dos pizzas a través de una reconocida aplicación móvil de delivery. El pizzero fue identificado como Sebastián Osvaldo y tras sus propias declaraciones hasta sintió temor por su vida.

“Le pedí llevarle la pizza de nuevo, porque si no me iban a pagar, pero el no estaba de acuerdo. Por eso decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y me iba a reventar“, dijo en exclusiva para La Voz de Misiones.

Cabe acotar que Santiago Pissani fue un importante competidor y organizador de torneos de lucha libre en la región donde ocurrieron los hechos; además fue campeón en judo, artes marciales mixtas y lucha grecorromana, lo que demuestra su buen curriculum en deportes de combate y además la ventaja que llevaba sobre su víctima.

Sigue leyendo:

. Gillian Robertson se convierte en la peleadora con más victorias por sumisión en el UFC y lo celebra en redes sociales fumando marihuana

. Canelo Álvarez envía mensaje a los San Diego Padres en México y la reacción del equipo se hace viral (Video)

. Medallista olímpica Tori Bowie fue hallada muerta en su casa en Florida