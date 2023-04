Canelo Álvarez envía mensaje a los San Diego Padres en México y la reacción del equipo se hace viral (Video)

Canelo Álvarez envió un video de apoyo a los San Diego Padres que se encuentran en México para disputar la serie contra los San Francisco Giants y la reacción de la novena religiosa se hace viral a través de las redes sociales.

“Los Padres, el equipo de San Diego, el equipo de Baja y, ahora, los Padres es el equipo de México de por vida. ¡Vamos Padres!“, dijo Canelo en su mensaje motivacional al equipo. Cabe recordar que el campeón tapatío vive en San Diego y no tuvo problemas en declarar su fanatismo por el equipo de la ciudad.

El equipo de San Diego, el equipo de Baja y ahora el equipo de México 🇲🇽 #MexicoCitySeries pic.twitter.com/QzX2t1RsZn — San Diego Padres (@Padres) April 29, 2023

Los jugadores de los Padres de San Diego se reunieron para ver el video del boxeador azteca y las reacciones se hicieron virales rápidamente, sobre todo las del segunda base venezolano Rougned Odor quien se colocó unos guantes de boxeo y simuló ser un pugilista. El equipo en general tuvo una reacción positiva entre risas y aplausos. The squad was hyped for this one!!!#MexicoCitySeries pic.twitter.com/1RLRKZqqDK— San Diego Padres (@Padres) April 29, 2023

Cabe señalar que el primer encuentro de la serie terminó siendo una avalancha de batazos para diversión del público mexicano y se saldó con victoria del equipo de San Diego con una impresionante pizarra de 16-11. En ese juego hubo un Back to Back de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

Sigue leyendo:

. Fernando Tatis Jr. disfruta su estadía en México con máscara de Rey Mysterio y comiendo tacos

. El nuevo contrato de Manny Machado con los Padres le hará ganar $65,469 dólares por hora

. Randy Arozarena y un hecho que marcó su vida: “Mi papá fue a verme jugar un playoff y falleció en la grada”