Randy Arozarena y un hecho que marcó su vida: “Mi papá fue a verme jugar un playoff y falleció en la grada”

Randy Arozarena contó su dura historia para llegar al béisbol de las Mayores en entrevista con Fox Sports. Desde allí aseguró que en Cuba a los 18 años ganaba más que su madre y debía buscar como mantener a su familia. Contó que salió de Cuba en una lancha a las 3 de la mañana. Además su padre falleció en las gradas de un juego al que fue a verlo.

De igual manera asegura que vivía en extrema pobreza, por lo que su camino en el béisbol no ha sido nada sencillo desde su época en Cuba, su llegada a México y su establecimiento en el béisbol de la MLB.

“Mi papá fue a verme a un juego de pelota, el juego era a las 7 de la noche. El se fue a las 5pm a ver el entrenamiento y ver el juego. Cuando mi papá llega al campo y yo iba a jugar esa noche, mi papá fallece ahí en la grada, fue algo que me marcó para siempre“, relató.

Momentos complicados de Randy Arozarena en Cuba

Dentro de su natal Cuba no la tuvo nada sencillo ya que constantemente era investigado por el régimen comunista que gobierna el país.

“No me llevaron a una Serie del Caribe y me empezaron a poner reuniones con la Policía, con los gobernadores, decían que yo me iba del país y eso me decepcionó un poco porque no me pueden juzgar sin saber lo que estoy pensando“, prosiguió.

Además siempre debió resolver los problemas de pobreza extrema que aquejaban su hogar. “No tenía papá, yo con 18 años cobraba más que mi mamá y tenía que buscar algo para ayudar a mi familia”.

Randy Arozarena llegó a México decepcionado del béisbol

Toda esta situación llevó a Arozarena a decepcionarse del béisbol y de la misma vida, sin embargo siguió adelante. Luego del fallecimiento de su papá y la poca continuidad en la pelota, decidió escaparse para ayudar a su mamá’ y lo habló con ella hasta finalmente dar el paso.

“Llegué a México, a Isla Mujeres, como a las 12 del mediodía en una travesía donde tienes que esconderte de la Policía, y eso es lo de menos, porque te juegas la vida en el mar, sin saber si llegarás a la otra orilla, eso es lo más complicado de todo“, explicó.

Finalmente Arozarena logró superar las adversidades y hoy es un ídolo de los Tampa Bay Rays y de la Selección de México con la que registró una histórica actuación en el Clásico Mundial de Béisbol.

