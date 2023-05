Día de Star Wars 2023: los mejores memes para celebrar y compartir hoy

Mayo es el mes muy importante para muchos de los amantes de la ciencia ficción porque el día 4 de este mes, cada año, se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo.

La fecha es dedicada a la saga de George Lucas, cuya primera película se estrenó en 1977. Cada 4 de mayo el lema es la frase que el personaje Han Solo dice “Que la fuerza te acompañe” (“May the fourth be with you”) a Luke Skywalker, que este responde con “Y a ti también” (“May the fourth”).

El Día de Star Wars es aprovechado por los fanáticos para celebrar su amor a la saga realizando fiestas, eventos y actividades con la temática de la película en todo el mundo.

En redes sociales los fans también festejan el 4 de mayo inundando las redes con memes, imágenes y videos en referencia al tema. Incluso, empresas lanzan productos o promociones de Star Wars en este día.

A continuación, te presentamos algunos de los memes más destacados que circulan en Internet:

Cuando eres padre y sabes que lo estás haciendo bien… pic.twitter.com/26KXfWJltu — Star Wars España 🌍 (@StarWarsEs) May 3, 2023

#BuenosDias #Madrid. Ya sea en la capital, en #Tattoine o en cualquier ciudad: motero utiliza siempre la ropa adecuada, pantalones, chaqueta, guantes y sobre todo no te quites el casco… #EsteEsElCamino.

Feliz día de #StarWars#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/4rnb07meDO — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) May 4, 2023

Captura de pantalla en Twitter.

Captura de pantalla en Twitter.

Triste que ya no hay miércoles de Mando pero ya llega el #MayThe4th el día de Star Wars masters… 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#Mandalorian #StarWars #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/SHqqcCu4sO — Sombra del Imperio #MayThe4thBeWithYou (@SombradeImperio) May 3, 2023

Desde su lanzamiento en 1977, Star Wars se ha convertido en un fenómeno cultural global que cuenta con películas, series, libros, cómics y videojuegos.

La franquicia de Star Wars ha funcionado como fuente de inspiración para personas que les gusta explorar diversos temas filosóficos, mitológicos, espirituales, entre otros.

Los personajes icónicos como Luke Skywalker, Darth Vader y la princesa Leía son íconos de la cultura popular sobre la saga Star Wars.

‘Que la fuerza te acompañe’ este 4 de mayo para celebrar el Día de Star Wars y recordar el impacto cultural que ha tenido la franquicia.

