Diego Armando Maradona siempre quiso ver al ‘Chucky’ Lozano vistiendo los colores del Napoli

Tras la obtención del Scudetto del Napoli luego de 33 años de espera, son muchas las historias que se han recuperado en lo que se refiere al club partenopeo y en especial de su eterno ídolo, Diego Armando Maradona. Y es que la fecha es propicia para recordar que el Pelusa siempre quiso ver al mexicano Hirving Lozano vistiendo la camiseta del club de sus amores.

Maradona celebra la obtención de la Copa UEFA (Foto Simon Bruty/Getty Images)

“Me gustó mucho Lozano, el de México. Me lo llevaría al Napoli, todo depende del presupuesto, pero no hay problema; sin dudarlo me llevaría a Lozano“, dijo Diego Armando Maradona tras la actuación del Chucky en el Mundial Rusia 2018.

Finalmente, el fichaje de Hirving Lozano se hizo efectivo por parte del Napoli y en esas fechas, Maradona volvió a declarar su admiración por el futbolista mexicano y destacó su alegría por tenerlo en el equipo que lo vio triunfar. “Me encanta el Chucky, con su presencia el Napoli va a tener delantero para rato“, reiteró el fallecido campeón del mundo en el Mundial México 1986.

Hoy el Napoli obtuvo el Scudetto tras igualar a un gol en su visita al Udinese y el mexicano Hirving Lozano disputó los últimos cinco minutos del compromiso.

