Entrenador del Napoli se emociona tras conseguir el Scudetto y dedica el triunfo a su hermano fallecido

El entrenador campeón de Italia con el Napoli, Luciano Spalletti, se mostró visiblemente emocionado por haber conseguido el Scudetto para el club, “la felicidad acaba aquí“, dijo. Además le dedicó el triunfo a su hermano fallecido hace cuatro años

“La primera dedicación es al equipo. La segunda a todo el público. Luego a todo el personal, que trabaja en Nápoles. A toda la sociedad, a Matilde que es mi hija, a la familia, que siempre están ahí para empujar, a todos mis amigos y a mi hermano Marcello“, dijo en exclusiva para DAZN.

“Mi mayor emoción es ver felices a los aficionados napolitanos. El problema fue llegar hasta aquí, pasaron por ciertos momentos de su vida pensando en este momento. Esta gente tiene derecho a vivir estos momentos“, prosiguió un Spalletti muy emocionado.

“Ahora me siento más tranquilo, lo he conseguido, la felicidad acaba aquí“, finalizó el entrenador campeón de Italia tras el empate con el Udinesse. Cabe destacar que el equipo no lograba ganar el Scudetto desde hace 33 años, en la época de Diego Armando Maradona.

De igual forma el entrenador de 64 años de edad, aseguró que no hay tiempo para relajarse y que aunque desde hoy todo será celebración, ya se encuentra preparado para lo que será su venidera campaña al mando de la oncena partenopea.

