Relación rota en el PSG, ¿cuáles equipos han sido vinculados con Lionel Messi?

Los dos jugadores más grandes de las últimas décadas transitan por terrenos poco firmes. Cristiano Ronaldo podría salir del Al Nassr de Sarabia Saudita y Lionel Messi podría hacer lo propio con el Paris Saint-Germain. El futbolista argentino habría tenido algunos roces con la directiva francesa y algunos clubes podrían aprovechar este desequilibrio.

Lionel Messi habría sido suspendido por el PSG al tomar la decisión de viajar sin permiso. La actitud del capitán de la Albiceleste no fue del agrado de algunos aficionados que decidieron insultarlo en cánticos que incluso pedían su salida.

“La Pulga” no ha estado cómoda en el PSG y sus últimos incidentes con la afición parisina y la directiva del club serían un aditivo extra para que el rosarino deje la institución francesa. No está de más recordar que a partir del mes de junio, Messi se convertirá en agente libre.

¿Cuáles equipos han sido vinculados con Lionel Messi?

Antes de que surgieran los nuevos disgustos entre el PSG y Lionel Messi, varios equipos habían sido vinculados con el capitán de la Selección Albiceleste. La actual situación del argentino con su club hace que estos intereses adquieran mucho más peso en una carrera por intentar convencer al rosarino. El Al-Hilal de Arabia Saudita, Inter de Miami de Estados Unidos, Newell’s Old Boys de Argentina y el FC Barcelona de España son los equipos que tendrían intenciones de adquirir al veterano futbolista sudamericano. 🚨 Lionel Messi has told FC Barcelona that he will return to the club if the following conditions are met:



1) The club sends him a contract offer which is signed & endorsed by La Liga, with all formalities done.

