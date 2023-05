La presunta agresión de Lionel Messi que causa molestia en las redes sociales 

Todos los caminos conducen a que Lionel Messi no está bien en el Paris Saint-Germain. En las últimas semanas se ha hablado más de la salida del argentino, que de una supuesta renovación de contrato. Además, “La Pulga” se habría metido en una polémica luego de que fuese señalado por una presunta agresión tras la última derrota del PSG.

El hecho ocurrió en el último partido del Paris Saint-Germain por la Ligue 1. El todopoderoso conjunto parisino fue derrotado 1-3 por el modesto Lorient. La expulsión de Hakimi al minuto 20 de partido condicionó el juego, pero no deja ser ser un dato más que se suma a una nueva derrota del club. La frustracion habría hecho que Messi “intentara agredir” a un futbolista del Lorient.

La televisora oficial fue la que exhibió esta presunta conducta de agresión del jugador del PSG. En una toma rápida se puede ver cómo Lionel Messi habría hecho un movimiento rápido con su mano sobre Laurent Abergel. Muchos interpretaron este gesto como un intento de bofetada por parte del argentino.

Sabemos que esta imagen de Messi dando una bofetada a un compañero del equipo rival ayer será escondida por toda la prensa, es responsabilidad nuestra difundir ya que para los medios importa más criticar a Cristiano Ronaldo tocando sus partes íntimas pic.twitter.com/UEGPdf6bN7— ✨ℝ𝕠𝕞𝕚 𝑽𝒊𝒖𝒅𝒂𝑫𝒆𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏𝒐𓃵 (@rom_madridista) May 1, 2023

A través de las redes sociales cuestionaron el hecho de que no se hablara de este gesto de Lionel Messi. Algunos usuarios lo señalaron como “intocable” y que muchos medios taparían estas imágenes para que no se hiciera tanto alarde de ellas. Aquí esperando… que la prensa hable de la Bofetada de Messi!!



Cada dia que pasa nos damos mas cuenta la doble vara de medir de los medios, prefieren hablar de Cristiano saliendo del campo en Arabia que de una bofetada y pésimo partido de Messi en la Uber League!



EL GOAT 🐐… pic.twitter.com/GkMAtHU4qn— Arielipillo (@arielipillo) May 1, 2023

Otra perspectiva de la “bofetada” de Lionel Messi

Sin embargo, otra versión indica que varios jugadores del PSG fueron a protestarle al árbitro Jerome Brisard y reclamar algunas decisiones del juego. La perspectiva no habría permitido ver lo que, según algunos medios, realmente pasó y es que Lionel Messi habría realizado ese gesto para separar a Marco Verratti de los reclamos con el juez principal. El efecto “bofetada” de Messi contra un jugador del Lorient en el partido del PSG que se viralizó https://t.co/kNSsl0afBQ— infobae (@infobae) May 2, 2023

Lo cierto es que esta presunta agresión llega en un momento de incertidumbre y desánimo del futbolista argentino. Poco y nada se ha hablado de la renovación de Lionel Messi con el PSG, a diferencia de los rumores que vinculan a “La Pulga” en la MLS y el FC Barcelona.

Sigue leyendo:

· ¿Lionel Messi en la MLS? Diego Valeri espera con ansias el fichaje del capitán de la Albiceleste

· El presidente de la UEFA cuestiona a Lionel Messi por no reprender al Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022

· Lionel Messi no se deja seducir por los millones, ¿cuánto dinero habría rechazado el argentino en Arabia Saudita?