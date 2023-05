Angie Valbuena, la futbolista colombiana que falleció en un accidente de tránsito en el departamento de Boyacá

La colombiana Angie Valbuena, exfutbolista de Millonarios y de la selección de futsal de su país, falleció este viernes en un accidente de tránsito a los 32 años de edad en el departamento de Boyacá (centro).

En la actualidad, la jugadora hacía parte del programa de Escuelas de Formación Deportiva, en los municipios de Tuta y Oicatá, en Boyacá.

Definitivamente la vida es un ratito y llena de situaciones inexplicables, un accidente de tránsito se llevó a Angie Valbuena, amiga y una de las mejores futbolistas que más he admirado en el planeta ⚽🕊️.



Gracias por tanto Valbu, nos vemos del otro lado 😔🙏 pic.twitter.com/Nsc6CEbIxB — Andrés Acosta (@soyandresacosta) May 6, 2023

Así lo informó el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá (Indeportes Boyacá), que detalló en un comunicado que lamenta el fallecimiento “de la licenciada Angie Catalina Valbuena Rojas” y envió un mensaje de condolencia a sus familiares y amigos.

“Millonarios FC lamenta el fallecimiento de nuestra ex jugadora Angie Valbuena. Elevamos oraciones por su alma y le mandamos fortaleza a su familia y amigos”, detalló el club capitalino en Twitter, donde publicó una foto de la jugadora que militó allí en 2021. Millonarios FC lamenta el fallecimiento de nuestra ex jugadora Angie Valbuena. Elevamos oraciones por su alma y le mandamos fortaleza a su familia y amigos. QEPD pic.twitter.com/NKN1NkyzGJ— Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) May 6, 2023

Entre tanto, Fortaleza, equipo bogotano en el que debutó la futbolista en 2017, dijo: “Lamentamos profundamente la partida de Angie Valbuena deseando que su familia y amigos encuentren consuelo y reconforten perseverantes sus corazones en el amor que su paso sembró en todos nosotros”. América de Cali lamenta profundamente el fallecimiento de la jugadora bogotana Angie Valbuena.



Toda nuestra solidaridad para su familia en estos duros momentos. pic.twitter.com/7hjDFH1fgu— América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) May 6, 2023

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), entre tanto, lamentó “el fallecimiento de la jugadora Angie Valbuena, quien hizo parte de la selección colombiana de Futsal y varios clubes del balompié nacional en la Liga Femenina”.

“Desde el fútbol colombiano expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos y allegados“, dijo el organismo en Twitter.

LUTO FEMENINO!

La jugadora Angie Valbuena, quien estuvo en Fortaleza, Equidad y Millonarios, falleció a los 32 años de edad.



Tuvo una gran actuación con la Selección Colombia 🇨🇴 de Futbol Sala, donde ganó el Oro en los Juegos Sudamericanos Cochabamba 🇧🇴 2018.#QEPD pic.twitter.com/NuajkYMOfZ— Deporte En Común 🗨 (@Deporte_EnComun) May 6, 2023

Sigue leyendo:

· Arbitro agredió con un arma de fuego a dos jugadores en partido del futsal brasileño (Video)

· La MLS y la inteligencia artificial: los clubes estadounidenses podrán reclutar jugadores de todo el mundo a través de un programa

· Mexicanos en la élite: México planta su bandera en las cinco mejores ligas de Europa y es el primer país de Concacaf en lograrlo