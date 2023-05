Eduin Caz de Grupo Firme por fin dio pistas sobre su posible divorció de Daisy Anahy

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, de nuevo se convirtió en noticia, después de que utilizó uno de sus conciertos para de nuevo hablar de su vida privada. Ya que habría revelado que su relación con su ahora exesposa Daisy Anahy por fin llegó a su fin y ya se habría divorciado.

Tras 14 años de relación y 9 de casados. El cantante mexicano había intentado reconquistar a su pareja, sin embargo, Daisy decidió terminar definitivamente con su compromiso.

Según diversos medios mexicanos, esto habría sido esto después de que se dieran a conocer una serie de infidelidades por parte del intérprete de “Ya Supérame”, quien constantemente está en el escándalo.

¿Qué dijo Eduin Caz sobre su divorcio?

Fue durante su concierto en Birminghan, Alabama, donde el cantante de “El Tóxico” inció a interactuar con el público y fue en ese momento que reveló que actualmente está divorciado.

Eduin se acercó a una de sus fanáticas quien le dijo que estaba separada: “¿A poco te acabas de divorciar?, ¿en serio? Yo también”, declaró Eduin, que a su estilo habría revelado que ya terminó con su matrimonio después de más de una década juntos y de tener tres hijos.

Caz no sólo reveló que oficialmente está soltero, sino también dio su opinión sobre volver a contraer matrimonio, ya que después de tomar el celular de su fan y sacarse una selfie, al devolverle el móvil.

“Mi amor, que encuentres… no, no, que ya no te cases, disfruta de la vida, cóg… a todos”, lo que provocó entre los asistentes que fueron al “Hay que conectarla Tour 2023” varios gritos que apoyaban las palabras del intérprete de Grupo Firme.

Eduin Caz anunció que se separó de su esposa durante la entrega de los Premios Lo Nuestro 2023, pues al dar un discurso por todos los galardones que se llevó esa noche, se los dedicó a su ex.

Ante la noticia que inmediatamente se volvió tendencia, el artista indicó que efectivamente ya no se encontraba con Daisy Anahy, sin embargo, estaba haciendo su “luchita” tratando de reconquistarla, por lo que después de esto le dedicó algunos mensajes durante sus conciertos.

No obstante, todo indica que Eduin no consiguió nuevamente el amor de su esposa y madre de sus hijos, ya que recientemente confirmó que se divorció después de casi 15 años de relación.

El intérprete de “En tu perra vida” indicó en una entrevista con El Escorpión Dorado que los errores que cometió en el pasado fue lo que llevó a tomar la decisión de terminar con su relación.

Sigue leyendo:

Exesposa de Eduin Caz de Grupo Firme le lanza nueva indirecta y revela el nombre de su próximo bebé

Eduin Caz de Grupo Firme baila sensual para sus fans sin camisa y revela el motivo | VIDEO

Eduin Caz de Grupo Firme alarma a sus fans al aparecer todo golpeado y con sangre en redes | VIDEO