Eduin Caz de Grupo Firme alarma a sus fans al aparecer todo golpeado y con sangre en redes | VIDEO

Ahora sí Eduin Caz de Grupo Firme alarmó a sus millones de fans pues apareció con sangre, moretones y varias heridas junto al famoso rapero Tekashi 6ix9ine.

Ante esto, el vocalista de la famosa agrupación se limitó a dar unas palabras junto al reconocido rapero.

“Me pegué un tiro ahorita con un verg… por ahí”, dice Eduin Caz, pero rápidamente el rapero le contesta “Nos ching… en el gimnasio”, después ambos se ríen y celebran su hazaña.

Esto después de que este viernes revelaran que se está cocinando un nuevo tema. Alianza que hizo muy feliz a sus seguidores después de compartir el escenario durante uno de sus shows en Florida.

Por ello no dudaron en dejar fuera la ropa y aparecer en calzones y bajo los efectos del alcohol para asegurar a sus fanáticos que será una gran canción.

De dicha melodía todavía no se conoce mucho, pues incluso no se ha dado a conocer el nombre que llevará. Pero eso sí, ya salió a la luz un pequeño fragmento de la letra que suena en español: “¿Cuántas veces te he texteado, ¿cuántas veces te he llamado y no has contestado? y ahora qué hago y el olvido pa’ cuándo, si me haces falta…”, son algunas de las frases que se distinguen en el video.

No se dio a conocer más de los golpes que presentó Eduin, pues muchos fans aseguran que es parte del nuevo video de la mencionada canción que están por lanzar.

Aparentemente todo se trata de caracterización para lo que sería su nuevo video en colaboración de la canción en la que hicieron dueto de nombre ‘Y ahora’, estrenada este viernes 28 de abril.

Mientras que otros seguidores aseguran que fue un pleito por la prepotencia, que aseguran algunos, últimamente se conduce Caz. Pero no ha quedado claro el motivo por el que se presentó todo lastimado.