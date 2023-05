Brandon Moreno lanza reto a Henry Cejudo tras derrota contra Sterling: “Tú y yo en el octágono”

Tras perder en su regreso en la UFC, Henry Cejudo fue retado por Brandon Moreno. El campeón de peso mosca mexicano expresó su interés en hacer una pelea con Cejudo en el peso gallo (135 libras) después de defender su título contra Alexander Pantoja el próximo 8 de julio.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Moreno le pidió a Cejudo que no se retirara nuevamente e indicó que quiere que la pelea sea el evento principal de una cartelera en Ciudad de México.

“¡Henry, no renuncies! Por favor, espéreme. Voy a ganar mi pelea en julio y luego podremos terminar el negocio. Evento principal en la Ciudad de México, voy a subir a las 135 libras. Al cara** los cinturones, ¡solo tú y yo en el octágono!”, escribió.

El medallista de oro olímpico en lucha declaró luego de perder con Aljamain Sterling este sábado en el UFC 288 que podría ser su última pelea en el octágono, pero a lo mejor este reto del campeón de peso mosca podría hacerlo cambiar de opinión. Cabe destacar que Cejudo y Moreno tienen una historia detrás y, al parecer, el mexicano quiere cerrar el ciclo con Triple C.

Brandon Moreno, de 29 años, recuperó su título de peso mosca el pasado mes de enero al vencer al brasileño Deiveson Figueiredo en el UFC 283. El primer campeón nacido en México posee récord de 21 triunfos y 6 reveses. Por su parte, Henry Cejudo, excampeón de peso gallo y mosca de la UFC, cuenta con marca de 16 triunfos y tres reveses como profesional de MMA.

¿Qué pasó entre Henry Cejudo y Brandon Moreno?

El conflicto entre Henry Cejudo y Brandon Moreno data del año 2016. En ese momento ambos tenían una buena relación de amistad, de hecho Triple C entrenaba al mexicano y le abrió las puertas de su casa a la familia al mexicano, pero al ser nombrado entrenador junto a Joseph Benavídez en The Ultimate Figther 24 todo cambió.

Moreno fue uno de los llamados para participar en el programa y en la escogencia de los equipos de cada entrenador, Cejudo no lo eligió y, en cambio, prefirió a Alexandre Pantoja (próximo retador del mexicano). Esto fue visto como una traición por parte del campeón de peso mosca y desde allí comenzó todo.

“(A McGregor) no le importaba nada, eligió a su amigo. (Él dijo), ‘Te elijo porque eres mi amigo y hemos entrenado juntos, hemos sudado juntos y compartido muchas cosas juntos, te vienes conmigo’. Quiero decir, Henry eligió a otra persona cuando estaba en The Ultimate Fighter, y fue entonces cuando nuestra relación comenzó a separarse“, dijo Moreno a ESPN.

Poco después, Moreno saldría del programa al ser derrotado por Alexandre Pantoja. El primer campeón mexicano estableció una buena relación de amistad con su entrenador y rival en ese momento de Cejudo, Joseph Benavídez, y se fue a entrenar con él en el campamento de preparación para el duelo con Triple C. El estadounidense de ascendencia mexicana se molestó y también tomo esta acción como una traición.

Esa pelea la terminaría perdiendo Henry Cejudo, mientras que Brandon Moreno consiguiría su primer contrato con la UFC. Lo demás es historia.

Cabe resaltar que cuan Brandon Moreno se coronó campeón por primera vez, Henry Cejudo lo felicitó y al parecer habían hecho las paces. Pero en la cuarta pelea con Deiveson Figueiredo, Triple C estuvo en la esquina del brasileño y esto avivó la rivalidad entre ambos. View this post on Instagram A post shared by Henry Cejudo (@henry_cejudo)

Sigue leyendo:

· Aljamain Sterling vence a Henry Cejudo en su regreso a la UFC y retiene el título de peso gallo

· Padre del peleador Jorge Masvidal arrestado por disparar a un hombre: ¿Qué sucedió?

· Peleador de UFC Tony Ferguson es arrestado por sospecha de posible DUI tras accidente en Hollywood