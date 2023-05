LA Dodgers remontó en extrainning y venció a Padres de San Diego; mexicano Julio Urías lanzó seis entradas

El lanzador mexicano tuvo problemas en la primera entrada motivo por el que recibió dos carrera, pero LA Dodgers logró enderezar el camino en la novena entrada y terminó venciendo 5-2 a los Padres de San Diego en extrainnings.

Con Julio Urías en la lomita, LA Dodgers salió al Petco Park para jugar un nuevo duelo de la MLB. Sin embargo, el lanzador mexicano se metió en problemas rápidamente, pues con dos dobles llegó la primera carrera de los Padres de San Diego.

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado fueron los encargados de romper la papeleta en contra del lanzador mexicano en la primera entrada del partido disputado en tierras californianas.

Y rápidamente, Xander Bogaerts impulsa la segunda carrera de San Diego. Atacando temprano a Julio Urías 👀. pic.twitter.com/BoQPDIXHDj — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) May 7, 2023

En la sexta entrada, los bates angelinos despertaron, pues hasta ese momento llevaban un solo incogible. No obstante, en dicho tramo del compromiso, Freddie Freeman y Will Smith conectaron largos batazos para llegar con comodidad a la segunda base. Como resultado, el primero de ellos anotó y obligó a la entrada Tim Hill.

¡Will Smith con doblete remolcador! Los Dodgers acortan distancia con los Padres 🙌. pic.twitter.com/Kd7JvNJmh8 — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) May 8, 2023

Tras su ingreso al juego, el lanzador sacó un out, pero tras darle un pelotazo cerca de la cabeza a James Outman terminó abandonado el terreno de juego para el ingreso de Steven Wilson, quien se complicó y llenó las bases tras entregar un boleto. No obstante, Dodgers no aprovechó su ataque y terminó con un elevado de David Peralta a segunda base.

Para la baja del sexto, y tras dos jugadores retirados y con hombres en primera y segunda, Yency Almonte ingresó al terreno de juego para sustituir a Urías, lanzador mexicano que no pudo hacer el trabajo ante los Padres y se fue con ocho hits, un boleto, tres ponches y dos carreras limpias.

En la alta de la novena, en la última oportunidad al bate, Mookie Betts demostró su poder en el plato y conectó su sexto cuadrangular de la temporada entre los jardines izquierdo y central. Como resultado, igualó las acciones con dos outs en la pizarra, lo que llevó el compromiso a extrainnings. ¡JUEGO NUEVO EN PETCO! Mookie Betts empata la pizarra con un cuadrangular en la novena entrada 🤩. pic.twitter.com/KEaDIq9IYd— ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) May 8, 2023

Para la décima entrada, Dodgers colocó rápidamente a un elemento en los senderos, siendo Freddie Freeman el encargado de llegar a la registradora para colocar la carrera que le daría la victoria al equipo de Los Ángeles, algo que hizo tras un hit de Michael Busch.

Posteriormente, James Outman se encargó de desaparecer la bola para darle más comodidad al equipo de Urías. El octavo cuadrangular del jardinero se fue por los lados del jardín derecho para así colocar el pizarrón 5-2.

Outman con el cuadrangular que extiende la ventaja de los Dodgers en extra innings 💪. pic.twitter.com/1Dsx49erhy— ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) May 8, 2023

