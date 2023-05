Hombre de California gana $5 millones con una estrategia inusual en la lotería de raspaditos

Ganar el premio mayor en la lotería muchas veces se le atribuye a la suerte; sin embargo, el método implementado por este jugador en California que no fue nada científico lo llevó a obtener los $5 millones de dólares en el raspadito.

El hombre afortunado, Alec Bucur narró por qué estaba tan seguro de que su inusual estrategia iba a funcionar a la perfección, cuando compró un boleto de lotería del juego $20 Millionaire Bucks Scratchers en la gasolinera Chevron local en Irvine.

Aunque, el plan de Bacur era poco convencional, resultó ser totalmente exitoso, al pedirle al encargado de la tienda que le vendiera el quinto boleto de la pila. “Quería saber cuánto valía el último boleto ganador vendido y qué número tenía en la pila de Scratchers. Descubrí que alguien ganó quinientos dólares en la pila, y era el boleto número cinco”, dijo cuando fue entrevistado.

Según el jugador el número cinco de la serie valía esos cinco millones de dólares. “No necesito un Ferrari. No necesito una mansión. No soy un gastador. Voy a viajar un poco y dejar que este dinero crezca”, expresó Bacur al ser cuestionado sobre qué hará con el dinero del premio. Al tiempo que señaló que no le gustan los gastos extravagantes.

Sigue leyendo: