Lionel Messi deja atrás en la carrera a Mbappé, Curry y Nadal para hacerse con su segundo Premio Laureus

Este lunes, en el Pavillon Vendome de París, Lionel Messi consiguió su segundo Premio Laureus como ‘Mejor Deportista Masculino’ por delante de figuras nominadas como Kylian Mbappé, Stephen Curry o Rafael Nadal. En compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo, el astro argentino se hizo con el galardón impulsado, en parte, por el logro obtenido en Qatar 2022, cuando se coronó campeón del mundo con la ‘Albiceleste’.

Lionel Messi llegando a la ceremonia de los Premios Laureus junto a su esposa Antonela Roccuzzo. Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo posando antes de la gala de los Premios Laureus. Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Un hecho, que no quiso dejar pasar desapercibido cuando le tocó tomar la palabra en la ceremonia. “Siempre he querido recibir un reconocimiento de este tipo. El Mundial llegó al final de mi carrera, pero fue lo más lindo. Me costó muchísimo (el mundial), casi toda mi carrera (…) lo quiero compartir con toda Argentina”, expresó.

El futbolista recibe este galardón justo después de sellar la paz con el París Saint-Germain (PSG) y ser reintegrado a la dinámica del equipo, luego de haberse ido sin permiso a Arabia Saudita para cumplir con compromiso comercial. Horas antes de la ceremonia, se pudo ver a Messi entrenar con el plantel parisino.

El rosarino se hace con su segunda estatuilla de este tipo tras haberlo ganado en 2020 junto con el piloto británico de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. En este sentido, ‘La Pulga’ se convierte en el primer deportista que es doblemente congratulado (escala individual y colectiva) por los Premios Laureus, los cuales son considerados los ‘Oscars del Deporte’ y se entregan desde el año 2000.

