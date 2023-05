Un documental sobre el dueto británico Wham! se estrenará en Netflix este verano

De 1983 a 1986 el dueto inglés de música pop Wham! acaparó las listas de éxitos a nivel mundial con canciones como “Wake me up before you go-go”, “Everything she wants”, “Last Christmas” y “Careless whisper”. Esos temás se convirtieron en clásicos, y ahora, con motivo del 40 aniversario del lanzamiento de su álbum debut Fantastic, se prepara un documental sobre su trayectoria.

Andrew Ridgeley, quien formó el dúo junto con George Michael -fallecido en 2016-, ha sido el encargado de coordinar el proyecto en el que se mostrarán decenas de entrevistas y cientos de fotografías, todo con el objetivo de complacer a los fans de Wham! y de hacer llegar su música a las nuevas generaciones. El documental dirigido por Chris Smith se estrenará en Netflix el 5 de julio, y dos días después saldrá a la venta Wham! The singles: Echoes from the edge of heaven, que contendrá todos sus éxitos.

Si la carrera de Wham! fue exitosa, la de George Michael en plan solista resultó aún mayor, convirtiéndolo en uno de los grandes artistas del pop a nivel mundial. Recientemente se dio a conocer que este año el cantante será incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y se le rendirá un homenaje de manera póstuma durante la ceremonia que se llevará a cabo el 3 de noviembre en Brooklyn, Nueva York.

Sigue leyendo: