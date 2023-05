Ángela Aguilar y Pepe Aguilar son humillados por no llenar en México y revelan el motivo

A pesar de que Pepe Aguilar se empeña en asegurar que su hija menor, Ángela Aguilar es un fenómeno de la Música Regional Mexicana, al parecer el boletaje estaría demostrando otra tendencia.

Pues la nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre no estaría siendo la preferida de los fans como su padre ha tratado de vender dicha idea. Incluso su famosa familia ha intentado posicionarla bajo el mote de “La Princesa del Regional Mexicano”.

Pero la realidad los habría alcanzado, ya que la prueba más reciente de que su éxito no es lo que nos quieren contar, sería la famosa fiesta de San Marcos, en Aguascalientes, México.

Donde diversos medios mexicanos como el Heraldo de México, y Milenio han asegurado que la cantante y su familia no han conseguido tener una entrada de público ni siquiera aceptable. Prácticamente le fue muy mal.

Ángela tuvo una presentación junto a su famosa familia, con quienes no consiguió levantar interés entre los mexicanos. Según lo relatado por Milenio, habría sido por la soberbia con la que se maneja tanto la estadounidense como su padre.

Pues a los fans ya les estaría cansando su actitud altanera, presumida y muy poco empática, así como sus continuos mensajes poco acertados contra sus seguidores como el “Soy 25% argentina y no lo entenderían”, o sus constantes imágenes presumiendo sus lujos.

Pues tuvieron mucho menos aforo del que deseaban. Esto no pasó desapercibido en las redes sociales y sus detractores replicaron videos e imágenes de esto durante varias horas, sin embargo, se ensañaron con Ángela, quien ha intentado no prestar atención a estos comentarios.

Pero recordemos que esta no es la primera vez que se ve envuelta en una situación de esta índole, pues previamente a presentarse en la Plaza de Toros México en la Ciudad de México, también diversos medios aseguraron que la familia Aguilar tuvo que regalar en radiodifusoras y diversas plataformas un porcentaje considerable de sus boletos.

Pues de plano faltaban unos días para que el evento arrancara y no conseguían vender ni el 15 por ciento del boletaje.

Mientras que, en la Monumental Plaza de Toros de Aguascalientes, al parecer sucedió algo similar, nada más que esta vez de plano no lograron compensarlo a tiempo con supuestos boletos regalados.

Por lo que los espacios vacíos se habrían notado y mucho. Y según los mencionados medios, esto ocasionó que se cancelara una presentación en San Luis Potosí.

Según el comunicado, fue por “razones de fuerza mayor”, por lo que no queda claro el motivo. En redes se especuló que fue porque no vendieron lo suficiente. La familia Aguilar aún no se ha pronunciado al respecto.

