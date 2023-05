Aylín Mujica se suma a ‘La Mesa Caliente’ en lugar de Alix Aspe de manera temporal

Luego de su polémica participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, Aylín Mujica continúa dando de qué hablar entre el público. Y es que ahora se informó que se se sumará a Verónica Bastos, Giselle Blondet y Myrka Dellanos como conductora temporal de ‘La Mesa Caliente‘, esto como resultado de la inesperada salida de Alix Aspe. ¡Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento!

“Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en La mesa caliente y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, son las palabras con las que la presentadora mexicana anunció su salida de dicha producción, tomando por sorpresa a sus seguidores de hueso colorado.

Como era de esperarse, este hecho no tardó en desencadenar una ola de cuestionamientos sobre quién sería la encargada de sustituir a Alix Aspe. Y aunque la cadena televisiva aún no ha confirmado a la persona que recibirá la estafeta, por el momento su lugar está siendo ocupado por la actriz cubana Aylín Mujica.

Es por esta razón que la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ decidió recurrir a su cuenta oficial de Instagram para realizar un ‘live’ en el que se sinceró sobre su experiencia como conductora dentro del programa de revista.

“Me siento muy bien, me encanta”, respondió Aylín Mujica de forma inmediata. “Myrka, Gigi y Verónica son divinas, me siento súper a gusto, me tratan súper bien”, agregó sonriente.

Por su parte, el público tampoco se ha hecho esperar para compartir sus opiniones sobre el papel que la cubana ha jugado dentro del programa: “Aylín hace muy buen equipo, balancea las opiniones muy bien y de acuerdo a lo que es el concepto del programa” y “Me fascina verte en el show”, son algunos de los comentarios que recibió durante su en vivo.

