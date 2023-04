En microbikini de hilos Aylín Mujica presume su cuerpo lleno de aceite

A través de su cuenta de Instagram Aylín Mujica publicó una sexy selfie en la que aparece durante su más reciente visita al spa, donde recibió un tratamiento de bronceado. Usando un microbikini de hilos y con el cuerpo lleno de aceite presumió los resultados.

La actriz y bailarina cubana también compartió un video en el que aparece en el gimnasio haciendo una rutina muy completa de ejercicios para fortalecer hombros, brazos y piernas. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Una de las lecciones más importantes en la vida que debes saber: tener actitud de Gratitud, humildad, usa lo que tienes para ayudar a los demás”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Aylín cuenta con una apretada agenda de trabajo, pero cuando tiene unos días libres le encanta ir a la playa; hace poco se escapó a un destino turístico que no reveló y aprovechó para grabarse mientras caminaba junto al mar, usando un minibikini estampado con el que demostró que a sus 48 años tiene una figura espectacular. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Sigue leyendo: