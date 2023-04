Aylín Mujica baja un poco su microbikini para presumir su cuerpo, luego de su sesión de bronceado

Aylín Mujica visita con frecuencia un spa para someterse a tratamientos de bronceado, y en esta ocasión se grabó después de una de las sesiones, usando un microbikini de hilos que bajó un poco para dejar ver los resultados en su escultural cuerpo.

La actriz cubana luce espectacular a sus 48 años, y en otro clip apareció en la playa realizando una rutina muy completa que incluye sentadillas, planchas, desplantes y estiramientos con ayuda de ligas. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Rodéate de personas que se alegran de tu éxito!” View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Aylín también acude al gimnasio, donde hace rutinas muy específicas con aparatos. En un video que publicó en esa red social ella luce su figura en leggings negros mientras ejercita sus brazos, y siempre que puede anima a sus fans a ponerse en forma: “Cuando ejercitas tu cuerpo, ejercitas tu mente”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Sigue leyendo: