En ajustado enterizo plateado Aylín Mujica se muestra haciendo una rutina en el gimnasio

Aylín Mujica dejó ver que le encanta ponerse en forma en un video que compartió en sus historias de Instagram. La bella actriz cubana aparece usando un ajustado enterizo plateado mientras realiza una rutina muy completa para ejercitar su abdomen, sus piernas y sus glúteos.

En las galas de “La casa de los famosos” Aylín ha acaparado las miradas con sexys atuendos, destacando uno compuesto por un top azul que dejó ver que no llevaba sostén y una falda con abertura en una pierna. Ella publicó también un clip que la muestra caminando por el foro como si estuviera en una pasarela. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Precisamente en uno de los programas en los que se comentan los pormenores de ese reality show Aylín Mujica se enfrentó hace unos días con Aleida Núñez, quien le reclamó que no la había salvado durante las nominaciones. La situación fue tensa, pero ambas actrices pudieron finalmente exponer sus puntos de vista. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

