Con sombrero y en microbikini Aylín Mujica posa muy sensual en la cama

Aylín Mujica ha dado una sorpresa a todos sus fans, pues compartió en sus historias de Instagram una sexy foto en la que posó en su cama y recostada boca abajo, usando un sombrero y un microbikini verde que dejó ver parte de su retaguardia.

La bella actriz y bailarina cubana acude puntualmente a las galas de “La casa de los famosos” -el reality show en el que participó-, en las que aprovecha para lucir vistosos outfits, como un vestido de color amarillo limón. Ella publicó un video que la muestra caminando por el foro como si se encontrara en una pasarela, y lo complementó con el mensaje: “Si algún día vuelvo a conectar con alguien….” View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Desde hace varios dias Aylín Mujica está saliendo con el influencer Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, pero ella todavía no se referiría a esa relación como un “noviazgo”, según le comentó recientemente al conductor Gustavo Adolfo Infante: “Es un hombre que robó mi corazón…nos estamos disfrutando…lo estoy conociendo…me han roto el corazón muchas veces, y tratando de protegerme no quiero ponerle nombre a una relación que apenas está empezando”.

Sigue leyendo: