Rey Grupero anuncia ruptura con Aylin Mujica con enternecedor mensaje | La Casa de los Famosos

La famosa “Casa de los Famosos 3” sigue dejando algunos rezagos, y esta vez los protagonistas de nueva cuenta fueron el influencer mexicano conocido como “Rey Grupero” y la actriz cubana, Aylín Mujica.

Quienes tras apenas 2 semanas de noviazgo decidieron separarse de manera permanente. O al menos así lo dejó ver el ex de Cynthia Klitbo. Quien usó sus redes sociales para anunciar su separación de la isleña.

Rey Grupero conoció a Mujica en este reality en donde ambos se dieron cuenta que tenían una gran química.

Justo por eso, el influencer decidió hacer las cosas formarles y lanzar un conmovedor comunicado donde Luis Alberto Ordaz, nombre real del mexicano, dio a conocer el fin de su relación con Aylín Mujica.

Además de que aprovechó para reconocer que “se enamoró como un loco” de la actriz cubana. Pero habrían sido sus diferentes objetivos, los que terminaron por separarlos y por ello decidieron seguir sus caminos por separado, señalando que este adiós se dio en buenos términos.

“Mucha gente creyó que lo que existió en esa casa era un show, pero en el corazón no se manda y yo me enamoré como un loco de esta mujer, afuera pudimos estar juntos y realmente fue hermoso todo, cada segundo estar a su lado fue mágico, pero lamentablemente somos diferentes y tenemos caminos distintos. Hoy te dejo volar hermosa, aunque se me haga chicharrón el corazoncito, seguiré luchando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí, gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida, te adoro”

REY GRUPERO