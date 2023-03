Rey Grupero dijo a Aylin Mujica: “Ella es el amor de mi visa”, en presencia de amigos de LCDLF

Aunque muchos piensen que es una broma, todo parece indicar que entre Rey Grupero y Aylin Mujica hay una relación. Justo ayer que la cubana celebraba luego de haber salido de LCDLF 3 y, al momento de traer el pastel, también trajeron un plato donde el mexicano le preguntaba si quería ser su novia.

Pero la cosa no queda ahí. En la misma mesa estaban sentados varios ex integrantes de La Casa de Los Famosos como: Aleyda Nuñez y Osmel Sousa, etc. Además, se ve cuando el Rey Grupero se refiere a Aylin como: “Ella es el amor de mi visa”. Por supuesto, esto sólo parte del buen sentido del humor del influencer mexicano.

Aylin Mujica por su parte, no pudo contener la risa. Los compañeros del reality show de Telemundo aplaudían y por supuesto querían respuesta y beso. No se sabe si esto al final se dio, pues el video que se ha viralizado en redes sociales no parece estar completo. Sin embargo, no es un secreto que Rey Grupero tiene rato “haciendo su luchita”.

Ya en LCDLF 3 habían tenido varios momentos románticos donde hasta beso hubo. PEro recordemos que a Rey Grupero también le gustó Madison. Sólo que, como él mismo dijo en su momento, que ella es una mujer comprometida y que eso lo iba a respetar. Con las semanas, el acercamiento entre Aylin y él se acrecentó. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Incluso él le llegó a robar algunos besos, pero Aylin Mujica siempre se mantuvo al margen aunque no hay día que se divierte y le entretiene. En cuanto a Rey Grupero muchos han dicho que quiere estar con la cubana por la Visa Americana. Cosa que él por supuesto se toma con mucho humor. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

También hay otras personas que lo tildan de pica flor. Recordemos que fue pareja de Cynthia Klitbo y admitió haberla dejado por otra persona. Sin embargo mantienen muy buena relación y el influencer hasta la defendió cuando Niurka Marcos se emparejó con Juan Rivera en LCDLF 2 y comenzó una guerra entre Klitbo y Juan.

Sin embargo, parece que los buenos momentos suman más para este par de tórtolos que, si no concretan la atracción que tienen, porbalemente se consagren como unos buenos amigos. View this post on Instagram A post shared by Rey Grupero Extremo Oficial (@reygruperomx)

