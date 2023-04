Aylín Mujica luce sus caderas al usar un body negro con aberturas laterales

Cada semana Aylín Mujica da una sorpresa a sus seguidores en Instagram (que sumán más de un millón), y ahora publicó un video que la muestra durante una sesión de fotos, usando un body negro que cubre lo indispensable y con el que lució al máximo sus caderas. En el clip ella dejó ver una vez más que a sus 48 años tiene una figura escultural.

La bella actriz cubana nunca falta a las galas del programa “La casa de los famosos”, y en otro clip se mostró llegando a al foro para después lucir espectacular al usar un enterizo lleno de brillos que delineó perfectamente sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Aparte de hacer ejercicio Aylín se somete a varios tratamientos para que su cuerpo se vea perfecto, por eso visita con frecuencia un spa y recibe una sesión de bronceado. Ella compartió en sus historias de Instagram un video en el que posa muy feliz antes de ingresar a la cabina, usando tan sólo una tanga de color nude. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sigue leyendo: