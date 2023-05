Christina Applegate revela que probablemente no volverá a actuar

Hace dos años Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que afecta el sistema nervioso central. Ella mostró mucho profesionalismo al terminar la tercera temporada de la serie de televisión de Netflix “Dead to me”, pero ahora es casi un hecho que no volverá a actuar.

La actriz comentó a la revista Vanity Fair que su cuerpo ya no resistiría la intensa actividad que implica trabajar en los foros, por lo que ese programa pasaría a ser el último en su carrera: “Con la enfermedad, nunca hay un buen día. Sólo tienes días de m****a. Tomar una ducha es aterrador. Puedes caerte, puedes resbalar…Probablemente ya no voy a trabajar de nuevo ante las cámaras, pero estoy muy feliz de que salí de ahí con alguien que, por mucho, es la más grande actriz con la que he trabajado en toda mi vida, si no es que el más grandioso ser humano que he conocido”.

Christina se refiere a Linda Cardellini, su coestrella en “Dead to me”, que ha estado apoyándola desde que le diagnosticaron la enfermedad: “Es un caso raro cuando juegas en un campo a partes iguales y prefieres el ping-pong en vez del tenis. Todo es más divertido cuando la otra persona es tan buena como tú”. La actriz usa un bastón para caminar, pero a pesar de los dolores no descarta trabajar en otras cosas: “Esta es una enfermedad progresiva. No sé si voy a empeorar. Puedo hacer doblaje, porque tengo que mantener a mi familia y así tener mi cerebro funcionando”.

