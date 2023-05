El día que Antonio ‘La Tota’ Carbajal rechazó al Real Madrid por amor a México

Antonio ‘La Tota’ Carbajal falleció hoy a los 93 años, luego de pasar por complicaciones médicas que lo mantuvieron hasta recluido en un hospital. Entre tantas anécdotas que puede dejar este legendario ex futbolista que disputó cinco mundiales, es preciso recordar su rechazo al Real Madrid por su amor al fútbol mexicano.

✝️ | Descanse en paz, Antonio Carbajal



Es reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el Mejor Portero de la CONCACAF del siglo XX. Participó en cinco fases finales de la Copa del Mundo de futbol: la de Brasil en 1950, la de Suiza en 1954,… pic.twitter.com/onCSD3CL95 — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) May 9, 2023

En entrevista concedida al Diario AS México en el año 2019, el legendario portero aseguró que quiso retribuirle a su país la oportunidad que le dio de jugar una Copa del Mundo y unos Juegos Olímpicos, razón por la que prefirió permanecer haciendo carrera en su país sin darle importancia el ofrecimiento que le hiciera en su momento el Real Madrid.

“Me importó un carajo que me hayan criticado por qué no me fui al Real Madrid, no fui porque no quise. Yo quise darle al futbol mexicano lo que me dio, al ir primero a unos Juegos Olímpicos y luego al Mundial“, expresó el fallecido portero.

“Esta oportunidad se me presentó entre 1950 y 1954, más o menos, y no quise ir por darle mi futbol a México. Muchos podrán decirme estúpido, pero soy orgulloso. No me importa en absoluto lo que diga la gente“, reiteraba en su momento Antonio Carbajal.

Antonio Carbajal fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el Mejor Portero de la Concacaf del siglo XX, además participó en cinco mundiales; Uruguay 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Además fue el primero en alcanzar los cinco mundiales, hasta luego ser igualado por Lothar Matthäus en Francia 1998, Gianluigi Buffon en Brasil 2014, Rafael Márquez en Rusia 2018, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa en el Mundial Qatar 2022.

