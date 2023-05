Real Madrid y Manchester City empatan el primer duelo en Champions League con zambombazos de Vinícius Jr. y Kevin De Bruyne

Una partido de carácter fue el que enfrentó el Real Madrid este martes en el Santiago Bernabéu al empatar (1-1) contra el Manchester City por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League gracias a un par de zambombazos desde afuera del área de Vinícius Jr. y Kevin De Bruyne.

Los ingleses llegaron a la capital española intentando imponer condiciones con una presión bastante adelantada que obligó rápidamente a decantar los roles. Los de Guardiola atacando por varios flancos y los blancos esperando en bloque bajo y saliendo disparados en transición.

El City tuvo 68 % de posesión y logró poner entre los tres postes cuatro de seis remates. Aunque este ligero dominio sirvió poco, pues los locales fueron auténticos puñales por los costados y en la única ocasión de la que gozaron en el primer tiempo al minuto 36, Vinícius Jr. condujo de afuera hacia adentro y desde la media luna, afuera del área, soltó un trallazo que se metió por el ángulo derecho de su compatriota Ederson.

Los catorce veces campeones demostraron tesón y carácter, soportando la presión de los británicos, haciendo pausas en su posesión, incluso dentro del área, bajo las botas de Toni Kroos y Luka Modric. El conjunto merengue resistió los primeros 20 minutos de asedio inglés en el segundo tiempo, pero los designios del fútbol se encapricharon en darle una cucharada de su propia medicina a los locales y el tanto del empate llegó por la misma vía gracias a un trallazo de Kevin De Bruyne desde afuera del área.

Ancelotti jugó sus piezas y consiguió que sus muchachos hicieran del encuentro un escenario mucho más parejo, revirtiendo el dominio posesional del City. Los blancos movieron la pelota en un 54 % de las ocasiones y dispararon en una docena de oportunidades.

Una curiosidad fue que el estratega catalán no hizo ninguno de los cinco cambios disponibles, algo que no ocurría desde 2007 en un Manchester United vs. AC Milan. Sin embargo, no las escuadras no se hicieron más daño y dejan totalmente abierta la eliminatoria para definirla el 17 de mayo en el Etihad Stadium.

