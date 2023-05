El mundo debe prepararse para El Niño y nuevas temperaturas récord: ONU

Las Naciones Unidas advirtió de la creciente probabilidad de que el fenómeno meteorológico de El Niño se desarrolle en los próximos meses, provocando un aumento de las temperaturas globales y posiblemente nuevos récords de calor.

“Esto cambiará las pautas meteorológicas y climáticas en todo el mundo“, declaró a la prensa en Ginebra Wilfran Moufouma Okia, jefe de la división de servicios regionales de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU (OMM).

There is about 60% chance for the onset of #ElNino during May-July, rising to 70-80% during July- Sept.#ElNiño affects weather and climate patterns in many parts of the world and is typically associated with higher global temperatures.

— World Meteorological Organization (@WMO) May 3, 2023