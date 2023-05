Lupillo Rivera rompe el silencio ante su supuesta separación de Giselle Soto | VIDEO

Lupillo Rivera una vez más está bajo los reflectores, después de que diversos medios revelaran que supuestamente estaría viviendo una crisis de pareja con su esposa Giselle Soto.

Por eso, el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, Chisme no Like, se dio a la tarea de llamarlo para conocer su versión en vivo de estos rumores que acechan su matrimonio, y esto contestó el “Toro del Corrido”.

“Estamos shockeados con la noticia, ¿la echaste de tu rancho, ya?” preguntó Ceriani para iniciar la charla con Lupillo.

Mientras que Elisa no perdió oportunidad de ir al grano sobre su separación: “entendemos que Giselle te puso el cuerno, se fue a las Vegas y precisamente con un boxeador, con Fernando Vargas Jr”.

Ante estos cuestionamientos, el hermano de la fallecida Jenni Rivera respondió muy desconcertado sobre lo que le estaban cuestionando los polémicos conductores.

“Mira Ceriani, neta, neta no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda (¿Por qué? por no dejarla mal a ella, tu no hiciste nada malo) No, no, no, no me gusta mover esa onda, ¿si me explico?, yo sé que tú tienes mi teléfono ahí, porque hemos tenido contacto antes y todo el rollo pero no…”

LUPILLO RIVERA