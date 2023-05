Madre migrante encuentra en las flores una fuente de inspiración

Para Yesenia Cortes, una madre soltera de dos hijos, tener su propio negocio de flores era un sueño muy lejano casi imposible, pero cuando unas amigas la convencieron de ir a ver una florería que se iba a traspasar en Pacoima, un barrio en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, fue a visitar el local por pura curiosidad.

“Fue la voluntad de Dios que yo me quedara con el local. Le caí bien a la dueña. Me dijo que confiaba en mí y que le fuera pagando poco a poco. Me lo traspasó con los refrigeradores, con una renta baja, no me pidieron depósito”.

A casi 6 meses de haber abierto su primer negocio de venta de flores, Yesenia dice que ha sido duro, pero se fortalece con el apoyo de Latinas en Diseño, un grupo de pequeñas empresarias latinas del Valle de San Fernando que se apoyan entre ellas.

“Yo les hablo a mis flores. Les pido que pongan al cliente su mejor cara y su mejor sonrisa, y les digo que más vale que aguanten una semana en la casa a donde van a irse. Póngase bonitas para que las halaguen, les digo”.

Yesenia Cortes es propietario de YesMia Flowers. (Araceli Martínez/La Opinión)

Yesenia también tiene un respaldo muy valioso, el de sus dos hijos, Luis A. Sánchez y Anthony D. Sánchez.

“Mi hijo mayor de 26 años es mi apoyo; mi hijo menor de 20 años, es mi bebé. Estoy súper orgullosa de ellos. Mi hijo menor va a la Marina, y dice que yo soy su héroe. Mi hijo mayor se preparó para ser bombero, pero no lo admitieron por ser DACA. Trabaja en una compañía que hace embobinados”.

Yesenia Cortes emigró de su natal Puebla, México en 1998, después de enviudar y perder al padre del mayor de sus hijos.

“Dejé a mi hijo en Puebla cuando tenía 1 año de edad, y pude traerlo a Estados Unidos cuando ya andaba en los 7 años”.

Los arreglos de Yesenia Cortes. (Cortesía) Arreglo de flores renaculas. (Cortesía) Un arreglo especial. (Cprtresía) Alcatraces. (Cortesía)

En Los Ángeles Yesenia se convirtió en madre por segunda vez cuando nació su hijo Anthony.

“Trabajé 14 años en la costura. Luego vendí trastes y cristalería por catálogo”.

Yesenia se topó con las flores cuando entró a trabajar en una famosa florería en Glendale, California donde la había contratado para limpiar el local y las flores.

“Pero en una ocasión que hospitalizaron al dueño, me dieron la oportunidad de hacer arreglos basándome en fotografías. Solo que no me salían como en las fotografías. Yo los hacía a mi gusto. Y resultó que cuando la gente iba a la florería, pedía los arreglos que yo había hecho, no los que estaban en las fotografías como muestras del negocio”.

Así fue como Yesenia se adentró en el mundo de las flores hasta que los propietarios de la florería, la cerraron y se mudaron a Fresno. “Me invitaron a ir a trabajar con ellos a Fresno, pero mis hijos no quisieron dejar Los Ángeles, y nos quedamos aquí”.

Yesenia Cortes con sus dos hijos. (Cortesía)

Yesenia Cortes con sus hijos Anthony y Luis. (Cortesía)

Por algunos años, durante la temporada fuerte de flores, Yesenia viajaba a Fresno a trabajar con sus expatrones por algunas semanas.

Pero ella empezó a vender arreglos sencillos de flores en la calle, afuera de su casa y en los llamados swap meets (mercados al aire libre), y en muchas ocasiones, la necesidad la obligaba a ir a vender flores al Valle Central.

“También hacía arreglos flores para eventos. Algunas amigas comenzaron a decirme que era muy creativa, que pusiera mi negocio”.

El 20 de noviembre de 2022, Yesenia abrió en Pacoima su florería a la que llamó YesMía.

“Yes por Yesenia mi nombre; y mía, porque también hago moños para el pelo de las niñas, y cuando me encontraba alguna niña con ellos puestos, yo decía, es “mío, yo lo hice. Mía porque los arreglos son míos. Los saco del corazón, no los copio”.

Entonces pensó que si un día tenía un negocio, le pondría YesMía.

Para esta madre, las flores son parte de su vida, pero sobre todo una terapia.

“Cuando estoy triste, me compró un ramo de flores, cuando estoy enferma, me compró un ramo de flores y cuando estoy alegre, me compró flores. Contemplar las flores, me enamora”.

Y agrega que las flores son vida, “regala una flor y sacarás una sonrisa del corazón”.

Un arreglo sencillo con nubes y rosas. (AMO/La Opinión) Un arreglo con lilas y rosas. (AMO/La Opinión) Yesenia Cortes muestra uno de sus moños. (AM)/La Opinión) Los arreglos florales de YesMía. (Araceli Martínez/La Opinión)

Recuerda cuando se preguntaba si sería buena idea comprometerse con un negocio establecido. “Hablé con mis hijos. Mi hijo menor me dijo que si tenía dinero para invertir. Le dije que solo contaba con $3,000 en el banco, pero era todo lo que necesitaba para comenzar a comprar flores”.

Yesenia vio la oportunidad de abrir su florería y lo intentó, y lo sigue intentando.

“Soy la que barre, compra la flor, la limpia, hace los arreglos y los lleva a entregar”.

Para este Día de las Madres, dice que sus dos hijos van a ir a ayudarla en la florería porque esperan mucho trabajo.

“Mi hijo que está en la Marina, va a venir este fin de semana. Así que yo creo que vamos a celebrar el Día de las Madres hasta el lunes 15 de mayo. Aunque yo soy poblana, mi comida favorita es la oaxaqueña, en especial las tlayudas. Espero que vayamos a la comida oaxaqueña”.

El sueño de esta trabajadora madre es triunfar con su florería. “Me encantaría que todo mundo conozca las flores de Yesenia, y darle empleo a otras personas”.

Yesenia Cortes crea moños para el cabello de las niñas. (Araceli Martínez/La Opinión)

A pesar de que el negocio va lento y no ha tenido el resultado que quisiera, tiene mucha fe en que YesMía Flowers florezca.

“Cuando veo a una mujer deprimida porque el esposo se fue o la engañó, o que viven con él, pero las maltratan, les digo que pueden salir adelante con sus hijos. Yo soy un ejemplo. Dios nunca nos deja y no abandona a las madres solteras que como yo luchan todos los días”.

Puedes encontrar YesMía en el 11408 Herrick avenue en Pacoima, California; y puedes ordenar pedidos en el 323-329-6029.

También la encuentras en redes sociales en: Instagram, yesmia_flowers; y en Facebook como YesMía.

“Tengo arreglos de flores para toda ocasión, y los hago al gusto de la gente”, dice Yesenia.