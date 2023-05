Yanet García presume sus atributos al usar un minúsculo traje de baño negro

Yanet García disfrutó al máximo sus vacaciones en Yucatán, y compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que aparece luciendo sus atributos al usar un traje de baño negro con hilo en la parte posterior. Las imágenes han acumulado hasta el momento más de 245,000 likes, y ella las tituló tan sólo con la palabra “Latina”.

La bella ex chica del clima tiene más de 14 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con una foto (al parecer captada durante un descanso en sus sesiones de modelaje) en la que aparece sonriendo y usando un curioso conjunto de lencería con arneses. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet dejó las altas temperaturas y ahora está de regreso en Nueva York, donde reside. Sin dejar sus gafas oscuras salió a la calle, usando botas y un abrigo afelpado; ella acompañó la imagen que publicó con la frase: “El amor es incondicional, las relaciones son condicionales”. ❤️‍🔥 View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

