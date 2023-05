Las Chivas de Guadalajara le lanzan una advertencia a Henry Martín y a las Águilas del América 

Las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América son dos equipos que se mantienen con vida en la presente edición de la Liga MX. A pesar de que ambos clubes se enfrentaron en el mes de marzo, el recuerdo sigue fresco de aquel Clásico Nacional, sobretodo en los jugadores del Rebaño Sagrado. Víctor Guzmán no ocultó su disgusto ante la polémica celebración de Henry Martín en el Estadio Akron.

El legendario Cuauhtémoc Blanco fue recordado en el Clásico de México en la celebración del América por el gol de Henry Martín ante el Guadalajara en el Estadio Azteca #LigaMX #ClubAmerica #Chivas #Clasico #CuauhtemocBlanco #ClasicoNacional #America pic.twitter.com/vzGb7XYxiZ — Futbol League Press (@FutboLPress_) September 18, 2022

Víctor Guzmán cuestionó la actitud del campeón del goleo de la Liga MX. Además, el futbolista de Chivas de Guadalajara criticó la organización del torneo al preparar encuentros previos entre futbolistas de ambos conjuntos que a la postre no sirvieron de nada, pues los roces no faltaron tras la celebración del goleador azulcrema en la victoria 2-4.

“No me gustan las dinámicas que quieren hacer los de la Liga MX. Estás en entrevista dos días antes con ellos, te saludan y al final terminan con festejos así. No se me hace congruente lo que quiere hacer la Liga MX. Ellos lo hacen porque quizá nunca jugaron futbol, no saben la rivalidad y lo que es el Clásico. Entiendo que se quiera dar un mensaje contra la violencia, pero ellos no saben lo que es jugar, dolió mucho el festejo y vendrán revanchas”, dijo Guzmán en una entrevista con Fox Sports.

¿Cuántos goles marcarán el sábado? 🤔



Alexis Vega y Henry Martín están listos para dar un gran espectáculo en el Clásico Nacional 🐐🆚🦅



📷: @erikesto73



📲 https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/bB0V4tQLsF — Esto en Línea (@estoenlinea) March 17, 2023

Las Chivas de Guadalajara tocaron fondo

Bajo las mismas palabras de Víctor Guzmán, la derrota del Rebaño Sagrado fue un duro golpe para la moral del club. Sin embargo, esto habría generado un envión anímico en la plantilla para afrontar el tramo final de la temporada.

“Sí me calentó, ver que nos festejen así, que queríamos intentar y que no salieran las cosas. Nos cayó bien esa derrota porque nos cayó como balde de agua fría, nos repusimos y empezamos con la buena racha para estar dentro de los primeros lugares”, indicó.

¿Cómo le fue a Chivas de Guadalajara tras perder el Clásico Nacional?

Luego de que las Águilas del América se impusieron en el Estadio Akron, el rendimiento de Chivas de Guadalajara fue en ascenso. Tras aquella dolorosa derrota, el Rebaño Sagrado jugó cinco partidos y no perdió ninguno, llevándose la victoria en cuatro de ellos.

El próximo partido del Rebaño Sagrado será ante el Club Atlas este miércoles 10 de mayo. El partido corresponde a los cuartos de final de la Liga MX y se desarrollará en el Estadio Jalisco. Tercer #ClásicoTapatío en la era del Profe 'Pauno' ☝️https://t.co/0DXfNR6jN6— CHIVAS (@Chivas) May 10, 2023

