Chicharito en modo CR7: Javier Hernández presumió su gran estado físico con 34 años 

Javier Hernández es uno de los atacantes más importantes de la Major League Soccer (MLS). Algunos definen el torneo estadounidense como “la liga del retiro”, pero Chicharito ha obtenido una espléndida condición física y espera que vaya a la par con su rendimiento dentro del campo. Javier Hernández causo sensación por su gran mejoramiento muscular que fue compartido a través de las redes sociales.

El preparador físico de Javier Hernández, Roydian Chan, fue el encargado de difundir el mejoramiento físico de máximo goleador de la Selección Mexicana. Al mismo estilo de Cristiano Ronaldo, futbolista que a pesar de la edad mantiene un estado físico de excelencia, Chicharito deseaba mantener un cuerpo que se desempeñe óptimamente a sus 34 años y lo está logrando.

“Javi y yo nos conocimos hace más de 3 años. Ya era una leyenda en su país y en el mundo del futbol. Recuerdo que me dijo: ‘Aún no he terminado. Me convertiré en una versión aún mejor de mí mismo y probaré que todos están equivocados‘”, dijo Chan en la publicación.

Chicharito debe guiar a Los Angeles Galaxy

El desarrollo físico del azteca tiene que ir de la mano con mejores aportes dentro del campo para LA Galaxy. El conjunto estadounidense acumula solo 6 puntos que fueron producto de 1 victoria, 3 empates y 5 derrotas. Esta temporada de la MLS está siendo para el olvido para los aficionados angelinos.

Chicharito no pudo iniciar la temporada con el club porque se recuperaba de una lesión. Pero desde hace cuatro jornadas ya es una pieza que ha disputado minutos en el equipo. Javier Hernández acumula un gol y unas asistencia. El aporte del mexicano es esencial para que Los Angeles Galaxy puedan salir de la mala racha.

GRAN definición de Chicharito para el gol de LA Galaxy. 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/zbdw46oQNW— Bolavip (@bolavipcom) April 23, 2023

Sigue leyendo:

· Chicharito critica la gestión de los directivos de la Liga MX sobre los futbolistas mexicanos

· Chicharito Hernández “ningunea” a las Águilas del América

· ¿El regreso de una delantera histórica? Chicharito Hernández y Carlos Vela en la órbita de El Tri