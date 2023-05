Stephanie Grisham dice que evitó varias veces que Trump acosara sexualmente a una empleada

Después de que un jurado de Manhattan halló culpable a Donald Trump de abuso sexual y difamación en el caso E. Jean Carroll, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, compartió en entrevista con ‘OutFront’ de CNN el día que tuvo que hacer de todo para evitar que una de sus empleadas se vieran en situaciones en las que el exmandatario pudiera acosarla sexualmente.

“Había un miembro del personal específico que trabajaba para mí, y (Donald Trump) le pedía que estuviera en viajes constantes cuando no era su turno; rotaba a los miembros del personal para que hicieran viajes al extranjero, especialmente”, dijo Grisham.

Además, contó que en una ocasión Trump le hizo una petición que la dejó helada “una vez hizo que uno de mis otros ayudantes la trajera de vuelta ‘para que pudieran mirarle el trasero’, eso es lo que le dijo… Me senté y hablé con ella en un momento, le pregunté si se sentía incómoda. Intenté todo lo que pude para asegurarme de que nunca estuviera a solas con él“.

Grisham también mencionó que desafortunadamente no hubo alguien con quien acusar a Trump ya que él es el máximo poder y no existe un departamento de Recursos Humanos para emitir quejas sobre él, aunque sí lo habló “se lo llevé a un par de jefes de personal diferentes, incluido Mark Meadows” aunque aclaró que “No me gusta Mark Meadows”.

“Y creo que, al final del día, ¿qué podrían hacer más que entrar y decir, esto no es bueno, señor, y Donald Trump hará lo que sea?” Donald Trump quiere hacer. Así que ni siquiera sé si los culpo. Cuando se trata con el presidente de los Estados Unidos, nuevamente, no hay un grupo de recursos humanos o un representante de recursos humanos al que acudir para hablar sobre este tipo de cosas”, dijo.

Trump no tenía límites e incluso hablaba con Grisham, según la exsecretaria sobre “la apariencia de las mujeres, incluso me hablaba a veces sobre varias cirugías plásticas, etcétera”.

Sin embargo, el objetivo de Trump sobre esa persona a ella también la ponía un tanto nerviosa “pero con este miembro del personal, fue realmente malo, hasta el punto de que me sentí extremadamente incómoda. Y lo triste es que todos los miembros del personal sénior lo sabían, todos hablaron de eso en nuestra Casa Blanca. Y desafío a cualquiera a decir lo que yo estoy diciendo en este momento no es cierto. Entonces, le pasó mucho a ella. Y, de nuevo, hice todo lo que pude para mantenerla alejada de los viajes, en realidad, y para quedarme con ella si estaba con él a solas, porque yo estaba muy nervioso por lo que podría pasar”.

Añadió en la entrevista que este acoso que sufrió la miembro del personal se dio antes de que la escritora Carroll sacara a relucir que había sido víctima de abuso sexual de parte del aspirante a la Casa Blanca en 2024.

