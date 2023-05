Mike Pence “saca las uñas por Trump” tras veredicto de abuso sexual

Después de que un jurado de Manhattan halló culpable a Donald Trump de abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, salió en defensa de su exjefe y minimizó el veredicto asegurando que mientras trabajó con él, nunca fue testigo de un comportamiento del que se le acusa.

Fue durante una entrevista con Dasha Burns de NBC News que el aspirante a la Casa Blanca para 2024 fue cuestionado sobre la acusación de Trump y aunque se negó a opinar respecto al fallo, sí dejó en clara la intachable conducta de su exjefe.

“Trump fue declarado responsable por un jurado de personas de abuso sexual. Para usted personalmente, ¿se siente cómodo con alguien que fue declarado responsable en este caso sirviendo como presidente?“, preguntó Burns a Pence.

“Creo que esa es una pregunta para el pueblo estadounidense. Realmente no puedo comentar sobre un fallo de caso civil. No tengo conocimiento de esos asuntos y estoy seguro de que el presidente se defenderá en ese asunto”, respondió el político.

Pero también hizo una mención muy importante “le diría que en mis cuatro años y medio sirviendo al presidente, nunca escuché ni presencié un comportamiento de esa naturaleza. Entonces, nuevamente, no tengo conocimiento de esas acusaciones, ni la de la verdad o veracidad de ellas y no me gustaría comentar sobre un juicio civil”.

Pence se ha convertido en los últimos meses en el verdugo de Trump, así como de los partidarios del exmandatario, por no haber cedido a las demandas de su entonces jefe de anular las elecciones de 2020 y así evitar que Joe Biden asumiera la presidencia.

Incluso, en sus memorias, Pence reveló que Trump le dijo que era demasiado “honesto” como para anular las elecciones; también ha sido llamado a declarar por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y aunque Trump se opuso al llamado, el fiscal Jack Smith venció al aspirante a la Casa Blanca en 2024 y logró escucharlo.

En su momento, Pence se mostró reacio a la citación emitida por la oficina del fiscal especial Jack Smith, pero un tribunal finalmente dictaminó que tendría que testificar, aunque limitó el alcance de las preguntas que tenía que responder debido a que está protegido del escrutinio legal por parte del poder ejecutivo.

