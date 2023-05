Lo quiere en las Chivas: ‘Pocho’ Guzmán reveló su deseo de jugar con ‘Chicharito’ Hernández en la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara fue la casa de Javier ‘Chicharito’ Hernández, motivo por el cual muchas veces se ha hablado de un posible regreso del ahora delantero del LA Galaxy de la Major League Soccer. Ahora, Víctor ‘Pocho’ Guzmán habló sobre una posible llegada del ariete y dejó ver su deseo de jugar con el ’14’ del equipo angelino.

“Qué mejor manera, con respeto a los delanteros que tenemos actualmente. Sabemos de la calidad de Chicharito Hernández, es una figura histórica para el fútbol mexicano, y qué mejor que, si regresa, lo haga con Chivas. Aprenderíamos mucho de él, debido a los clubes en los que ha jugado. Me gustaría tener la oportunidad de jugar, aunque sea en uno de los equipos en los que él ha estado”, aseguró el Pocho Guzmán en una entrevista con Fox Sports.

El delantero mexicano estaría cerca de salir del cuadro estadounidense, pues en diciembre de este 2023 se acaba su contrato con LA Galaxy, y aunque aún tienen tiempo para renovar con el equipo de Los Ángeles aún no hay señales de una posible extensión.

Como resultado, el regreso de ‘Chicharito’ Hernández a las Chivas se ve muy factible, pues un jugador con su calibre y experiencia en el exterior, con equipos como Manchester United, Real Madrid y otros, le daría un nivel importante a la plantilla del rebaño sagrado.

“Yo tengo nada más este año de contrato con Los Angeles Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría quedarme aquí más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que a veces el futbol y las situaciones no dependen de uno, pero el plan es quedarme aquí en Los Ángeles con el Galaxy, y extender mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS”, afirmó Hernández cuando se le cuestionó sobre su futuro, el cual está en el aire en estos momentos.

‘Chicharito’ Hernández con LA Galaxy ha anotado un total de 39 goles, y ha dado siete asistencias en 77 partidos oficiales. Por otro lado, con las Chivas disputó 79 juegos en los que agitó 29 veces las redes y entregó nueve pases a gol.

Sigue leyendo:

. “No hay favoritos”: Veljko Paunovic pasa página en México y se enfoca en el Clásico Tapatío ante Atlas

. “El tren de la Liguilla está pasando”: Paunovic animó a las Chivas de Guadalajara ante Cruz Azul con emotivo mensaje

. Veljko Paunovic igualó récord de ‘Tuca’ Ferretti en la Liga MX en su primer torneo corto con Chivas de Guadalajara