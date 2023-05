Robert De Niro: quiénes son los 7 hijos del actor y sus madres

Robert De Niro ha sido noticia los últimos días debido a haber confirmando tener un nuevo hijo, es decir, el ganador del Oscar es padre de siete niños de cuatro mujeres.

“No hay manera de evitarlo con los niños”, explicó el ganador del Emmy, según Page Six, “No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción”.

“Cualquier padre, creo, diría lo mismo”, continuó. “Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.

Diahnne Abbott

Robert De Niro se casó con Diahnne Abbott en abril de 1976 y en ese momento adoptó la hija de la actriz, Drena, “fruto” de una relación anterior.

Drena adoptó el apellido de su entonces padrastro y se ha dedicado a seguir sus pasos en la actuación, participando en películas como “Grandes esperanzas” y “Alegría”. Además, es productora de Daredevil Films and Television, DJ y modelo.

En el 2003 tuvo a su primer hijo con su entonces novio, Carlos Rodríguez.

De Niro y Abbott tuvieron a su primer hijo en noviembre de 1976 y lo llamaron Raphael. Actualmente, es corredor de bienes raíces y está casado con la estilista Hannah Carnes.

Toukie Smith

En 1988, De Niro se separó de Abbott y comienza ese mismo una relación con la también actriz, Touki Smith.

En octubre de 1995, la pareja le dio la bienvenida a sus hijos gemelos Aaron y Julian.

Aaron se ha mantenido lejos de las cámaras, mientras Julian debutó como actor en la película “In Dubious Battle” del 2016, junto a James Franco y Selena Gomez.

En el 2022, interpretó al joven Barack Obama en “First Lady” de Showtime.

Toukie Smith y Robert De Niro se separaron en 1996.

Grace Hightower

En junio de 1997, el ganador del Oscar se casó con Grace Hightower y en marzo del año siguiente nació su hijo Elliot.

Robert confirmó en el 2016 que Elliot es autista y desde ese momento se le conoce por sus logros como tenista en las Olimpiadas Especiales.

En diciembre de 2011, nació la segunda hija de esta pareja, Helen, a través de un vientre sustituto.

Luego de dos décadas, la pareja anunció en el 2018 que se separaba a través de un comunicado.

El actor Robert de Niro, su entonces esposaGrace Hightower y su hijo Raphael DeNiro asisten al cóctel para el 5º Premio Anual de Directores Guild of America en el Hotel Waldorf Astoria el 29 de septiembre de 2004 en la ciudad de Nueva York. (Evan Agostini/Getty Images)

“Estamos entrando en un período de transición en nuestra relación, que es un proceso difícil pero constructivo. Honro a Grace como una madre maravillosa y pido privacidad… mientras procedemos a desarrollar nuestros roles como socios en la crianza de los hijos”, dijo De Niro.

Nuevo bebé

Hace pocos días el actor, de 79 años, confirmó que se había vuelto a convertir en padre y que tenía siete hijos.

Hasta los momentos no se ha confirmado más información sobre el bebé y la madre, aunque se especula que esta sea la instructora de artes marciales Tiffany Chen con quien se le ve desde el 2021.

