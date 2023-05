Chivas de Guadalajara bajo la críticas: el Rebaño Sagrado habría cometido un par de penales que no fueron sancionados

La Liga MX está llegando a sus instancias finales. Ocho equipos luchan por llegar a la gran final del torneo mexicano. Dos de ellos son el Club Atlas y las Chivas de Guadalajara. Pesar de que los “Zorros” se llevaron la ventaja en el Clásico Tapatío por 1-0, hubo un par de jugadas que dejaron algo de polémica. El Rebaño Sagrado pudo haber tenido un par de penales en contra que le hubiesen afectado en la serie.

El gran foco de las críticas evidentemente recae sobre el juez principal, Marco Antonio Ortiz. Un par de posibles penales no fueron sentenciados. En ambas jugadas existió contacto, pero todo pasó por la interpretación del árbitro.

La primera jugada se generó al minuto 9 de partido. Los protagonistas fueron Julio Furch y Gilberto Sepulveda. Mientras el argentino controlaba el balón dentro del área, fue tocado por el defensor de las Chivas de Guadalajara. Aunque no fue un contacto muy fuerte, el roce existió dentro del área.

Arbitro frente a la jugada, falta sobre Furch penal no sancionado a favor de @AtlasFC pic.twitter.com/zwgaZyJrEr— Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) May 12, 2023

Sin embargo, esta no sería la única acción polémica del partido. Algunos minutos más tarde, el Club Atlas tuvo otra jugada de peligro por intermedio de Jonathan Herrera. Cuando ya se disponía a disparar al arco, una barrida de Jesús Orozco movió su pie de apoyo u lo terminó dejando en el suelo. Nuevamente, el árbitro principal decretó que fue una acción limpia y el juego debía continuar. Aquí bien, no hay penal pic.twitter.com/LdkwRhbjNv— Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) May 12, 2023

Revancha bajo observación

Sin duda alguna, el hecho de que estas jugadas no fueses sancionadas permitió que la serie quedara totalmente abierta. Este domingo 14 de mayo ambos equipos se verán las caras en el Estadio Akron. Para este duelo los ojos estarán puestos sobre el principal. Será otra edición del Clásico Tapatío que promete grandes emociones. AQUÍ ES CUANDO NADIE SE BAJA DEL BARCO.



🇮🇩 AQUÍ ES CUANDO CERRAMOS FILAS EQUIPO Y AFICIÓN. 🇮🇩



⚔️ ¡EL DOMINGO LE DAMOS LA VUELTA JUNTOS, CARAJO! 👊🏼 pic.twitter.com/DQ7bW8INZK— CHIVAS (@Chivas) May 12, 2023

