Erik Rubín revela entre risas que su hija Mía le dice “madrastra” a Apio Quijano

La separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta continúa generando noticia, esta vez porque el cantante confesó que su hija Mía le puso un particular apodo a Apio Quijano, con quien se rumoró que estaba relacionado sentimentalmente luego de anunciar su separación con la presentadora de ‘Hoy’.

Las especulaciones sobre el supuesto romance fueron tomadas por Rubín y hasta por su hija Mía a modo de chiste, según dejó saber en el programa ‘La Saga’ de Adela Micha.

Al ser consultado sobre la separación con Legarreta, llegó el tema del integrante del grupo Kabah a la mesa y el exintegrante de Timbiriche comentó cómo es visto el artista por una de sus hijas.

“Esto se presta a que, bueno, sí así surgieron muchas teorías que salieron, como, por ejemplo, nos encontramos hace unos días con los Kabah y lo primero, que llega Mía con el Apio y le dice “¡Madrastra! ¡Mi madrastra!”, comentó el cantante.

Erik reiteró que no es gay y que los supuestos besos con Apio solo eran parte de un show sobre el escenario.

“No nos besamos, hacíamos como que nos dábamos un beso, era el show, nos acercábamos y la madre, pero lo peor de todo es que no se lo di, se lo hubiera dado me cae”, comentó.

Según comentó, lo hacían para “prender” a su público de la comunidad LGTBQ+.

“Hubo un momento en los 90′s Pop Tour en el que se dio esto y la banda se prendía, tenemos un buen número de fans de la comunidad y ellos felices y la neta nosotros pues la neta también, divirtiéndonos (…) Pero pues también era un momento en el que dije ‘estoy casado’ y no soy gay, no me gustan los hombres y aunque lo hubiera hecho como show se hubiera visto mal porque estaba casado”, comentó.

Rubín aprovechó para aclarar que, en medio de su separación, él y Andrea tienen una relación sana y real, tanto que incluso preparar viajes juntos con sus hijas.

Asimismo, dijo que separarse fue en cierta manera algo “liberador”, porque ambos romantizaban la opinión de la industria del entretenimiento que los consideraba “la pareja perfecta”.

