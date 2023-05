Lakers vs. Nuggets: ¿Cuándo inicia la serie y las fechas de los partidos de la final de la Conferencia Oeste?

Los Ángeles Lakers derrotaron 4-2 en la serie a los Golden State Warriors y se enfrentarán a los Denver Nuggets en la final de la Conferencia Oeste . Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la final de la conferencia luego de hacerlo en 2020.

Los Nuggets jamás han ganado un anillo y ni siquiera han disputado unas Finales mientras que los Lakers son, junto a los Boston Celtics, el equipo más laureado de la historia (17 títulos cada uno).

Nuggets y Lakers se cruzaron en la final del Oeste en la ‘burbuja’ de 2020 con victoria para el equipo de LeBron que posteriormente se proclamaría campeón.

Al margen de esa temporada pandémica, esta es la primera final del Oeste para los de púrpura y oro desde 2010, cuando el conjunto de Kobe Bryant y Pau Gasol conquistó el anillo ante los Celtics.

Fechas y sedes de los partidos:

La final de la Conferencia Oeste comenzará el próximo martes 16 de mayo en el Pepsi Center de Denver. A diferencia de las semifinales de conferencia, no habrá juegos a las 22:30 pm (ET) – 7:30 pm (Los Ángeles). Todos los juegos serán cada dos días a las 8:30 pm (ET).

16 de mayo – 8:30 pm / Denver Nuggets vs. Los Ángeles Lakers en el Pepsi Center

18 de mayo – 8:30 pm / Denver Nuggets vs. Los Ángeles Lakers en el Pepsi Center

20 de mayo – 8:30 pm / Los Ángeles Lakers vs. Denver Nuggets en el Crypto.com Arena

22 de mayo – 8:30 pm / Los Ángeles Lakers vs. Denver Nuggets en el Crypto.com Arena

24 de mayo – 8:30 pm / Denver Nuggets vs. Los Ángeles Lakers en el Pepsi Center *

26 de mayo – 8:30 pm / Los Ángeles Lakers vs. Denver Nuggets en el Crypto.com Arena *

28 de mayo – 8:30 pm / Denver Nuggets vs. Los Ángeles Lakers en el Pepsi Center *

(*) En caso de ser necesario

