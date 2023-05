En medias de red Yanet García posa de rodillas, dejando ver su escultural figura

En muchas de las fotos que comparte en Instagram Yanet García aparece en su departamento, y ahora se dejó ver en un video posando de rodillas en la mesa de la sala, luciendo su escultural figura en medias de red y demostrando que cualquier lugar resulta original para grabar el contenido de sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella ex chica del clima no soportó las altas temperaturas y se metió a la piscina, como se puede ver en un clip en el que ella aparece usando una tanga y una blusa azul que quedó completamente mojada. El texto con el que acompañó su post fue: “Sabes dónde encontrarme”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet es una health coach certificada, y su imponente físico es resultado de hacer mucho ejercicio y seguir una dieta saludable. En otra publicación ella se mostró a punto de comer, y todo lo complementó con uno de sus ya famosos mensajes positivos: “Ámate a ti mismo lo suficiente para vivir un estilo de vida saludable. ¡OBTIENES ESTO!” 🥰 View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach 🌱 (@yanetgarciahealthcoach)

