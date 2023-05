Kate del Castillo posa sin sostén, usando jeans y una chamarra negra

Kate del Castillo ha dado una sorpresa a sus fans, pues a través de su cuenta de Instagram publicó unas fotografías (tomadas por su amigo Uriel Santana) en las que posa muy sensual, usando jeans y una chamarra negra que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. Las imágenes están por llegar a los 90,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

La actriz mexicana también compartió una foto en blanco y negro que la muestra con guantes de box y dispuesta a “pelear” con la actriz Jessica Lindsey, una de sus grandes amigas y con quien comparte créditos en la serie de televisión “Armas de mujer”. Ese programa obtuvo el mes pasado el reconocimiento como Mejor Drama en los TV&Film Awards, otorgados por la asociación New York Festivals. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Kate disfruta mucho los momentos de humor, y en un video lució su figura mientras usaba un llamativo enterizo negro de látex y grandes cuernos; todo fue durante los descansos de la sesión de fotos para una campaña en contra de las corridas de toros. En el clip la acompaña la periodista Jessica Maldonado, quien se mostraba muy involucrada en la improvisada coreografía que ambas hacían. View this post on Instagram A post shared by Jessica Maldonado (@jessimaldonadotv)

